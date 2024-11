Novembro Azul: Saúde mental masculina é foco para um cuidado integral e preventivo

Com a chegada do Novembro Azul, campanha global voltada à conscientização sobre a saúde masculina, cresce a necessidade de discutir aspectos essenciais que afetam diretamente o bem-estar dos homens, indo além do câncer de próstata e incluindo a saúde mental. Estudos mostram que, em muitos países, os homens enfrentam um estigma social significativo ao buscar apoio psicológico, o que agrava problemas emocionais como ansiedade e depressão.

Marcelo Matias, psicólogo enfatiza: “A pressão para manter uma imagem de força e autossuficiência pode levar os homens a reprimir emoções e a evitar pedir ajuda, algo que tem reflexos profundos na saúde mental. Os homens estão entre as principais vítimas de suicídio em vários países, incluindo o Brasil, e problemas como a ansiedade e a depressão são realidades que afetam profundamente essa parcela da população, ainda que nem sempre apareçam de forma tão óbvia. Dados indicam que, apesar de menos relatada, a ansiedade afeta uma parcela significativa desse grupo, mas muitas vezes se manifesta através de sintomas físicos, como tensão muscular ou problemas de sono, em vez de ser verbalizada. É comum que os homens busquem ajuda apenas quando o sofrimento se torna insuportável ou interfere diretamente no trabalho, por exemplo”.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) aponta que os transtornos mentais têm crescido entre a população masculina, resultando em impactos negativos tanto para os indivíduos quanto para suas famílias. Dados revelam que os homens frequentemente experimentam sintomas de estresse, ansiedade e depressão de maneira silenciosa.

“Ao não falar sobre suas emoções, muitos homens acabam negligenciando a própria saúde mental. Expressar sentimentos, admitir inseguranças ou demonstrar vulnerabilidade é, ainda, para muitos homens, um motivo de vergonha. E, em grande parte, essa postura começa desde cedo, dentro das próprias famílias. Vejo que, frequentemente, mães e pais adotam atitudes diferentes com seus filhos homens e mulheres. Com as meninas, as conversas sobre sentimentos são incentivadas, criando um espaço seguro para expressarem o que sentem. Já com os meninos, esse vocabulário emocional muitas vezes fica de fora, como se não fosse necessário ou, pior, como se fosse um sinal de fraqueza”, completa o psicólogo

Além da autoconsciência, o apoio familiar e profissional é vital para incentivar o cuidado com a saúde mental masculina. “Conversar sobre sentimentos, apoiar os homens em momentos difíceis e incentivá-los a procurar apoio psicológico são ações simples que fazem diferença,” observa Matias. Com um ambiente de acolhimento, o tabu de que homens não devem expressar vulnerabilidades pode ser desafiado, permitindo que eles encontrem um caminho saudável para lidar com os desafios emocionais. Isso vale sobretudo c

O Novembro Azul surge, então, não só como um alerta para o câncer de próstata, mas como uma plataforma para discutir a importância de um cuidado integral. Campanhas, palestras e programas de apoio psicológico estão sendo organizados em diversas cidades para apoiar essa causa. A ideia é que os homens sintam-se seguros para buscar ajuda, entendendo que saúde mental e física caminham lado a lado.