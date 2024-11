Novembro Azul: saúde masculina vai além do exame de próstata

Novembro é o mês de conscientização sobre a saúde do homem. Em geral, o destaque é para a prevenção do câncer de próstata, mas é importante saber que o cuidado vai muito além desta doença. A saúde masculina exige atenção a um conjunto de exames que ajudam a detectar e prevenir problemas em diferentes áreas, como a cardiovascular, hormonal, hepática e até óssea.

“A saúde do homem vai muito além da próstata. Exames como o perfil lipídico, sangue oculto nas fezes, testes de esforço e medição da Pressão Arterial são fundamentais para prevenir doenças, incluindo as cardiovasculares, uma das principais causas de mortalidade masculina. Por isso, é importante incentivar os homens a adotarem uma abordagem proativa e integral em relação à saúde, compreendendo a importância de realizar avaliações periódicas que garantam o bem-estar a longo prazo,” afirma Alex Galoro, médico patologista clínico do DB Diagnósticos.

O especialista destaca alguns dos exames recomendados para os homens:

Perfil lipídico:Avalia os níveis de colesterol e triglicerídeos, fundamentais para a saúde cardiovascular. Ajuda a detectar riscos de doenças cardíacas e acidentes vasculares.

Hemograma completo: Fornece informações sobre glóbulos vermelhos, glóbulos brancos e plaquetas, ajudando a identificar anemias, infecções e outras condições.

Nível de testosterona:Avalia o equilíbrio hormonal, essencial para a saúde sexual, energia e massa muscular. Baixos níveis podem indicar deficiências hormonais.

Glicemia (açúcar no sangue):Monitora os níveis de açúcar, importante para a detecção precoce do diabetes e para a prevenção de complicações associadas.

Antígeno específico da próstata (PSA):Examina a saúde da próstata, sendo um indicador importante para o diagnóstico de prostatite ou câncer de próstata.

Vitamina D:Essencial para a saúde óssea e para a resposta imunológica. Baixos níveis podem impactar a densidade óssea e o sistema imunológico.

Função hepática:Avalia a saúde do fígado e é particularmente importante para homens com histórico de consumo de álcool ou doenças hepáticas.

Função tireoidiana:Analisa os hormônios tireoidianos (T3, T4 e TSH), auxiliando no diagnóstico de problemas como hipotireoidismo e hipertireoidismo, que afetam o metabolismo e a energia.

Cuidados devem incluir as mulheres trans

“Consultar um profissional e realizar exames de forma regular é essencial para detectar precocemente problemas de saúde e garantir uma vida plena e saudável. Quero ressaltar também a preocupação com as mulheres trans, que muitas vezes enfrentam barreiras ao acesso adequado aos serviços de saúde,” enfatiza Maria Gabriela de Lucca, médica patologista clínica do DB Diagnósticos.

Para mulheres trans, a cirurgia de redesignação sexual geralmente não inclui a retirada da próstata, e, portanto, elas ainda precisam realizar exames periódicos a partir dos 50 anos, ou antes, caso tenham histórico familiar de câncer de próstata.

Já para aquelas que fazem uso de hormônios à base de estrogênio e bloqueadores de testosterona, os riscos de câncer de próstata são reduzidos, mas alguns tumores podem se desenvolver independentemente dos hormônios. Assim, exames de dosagem de PSA continuam sendo recomendados como parte da rotina de saúde dessas mulheres trans.

“Cuidar da saúde de forma integral é essencial para todos, independentemente do gênero. Por isso, todas as pessoas devem incluir exames de rotina que atendam suas necessidades específicas. Afinal, promover um cuidado personalizado, respeitando a diversidade de cada pessoa, é fundamental para alcançar uma boa qualidade de vida”, conclui a médica.

