Novembro Azul: Governo de SP incentiva check-up para homens

O Governo de São Paulo, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (SES), oferece check-up gratuito para homens com idade a partir de 50 anos no decorrer do Novembro Azul, mês dedicado à prevenção e combate ao câncer de próstata.

O programa “Filho que ama leva o pai ao AME” funciona desde março de 2014 e atende todo o estado. A consulta pode ser agendada pelo 0800-779-0000.

Nos AMEs (Ambulatórios Médicos de Especialidades), são oferecidos durante todo o ano, aos sábados, exames preventivos visando rastrear ativamente o câncer de próstata e ressaltar a importância da detecção precoce da doença, bem como a oportunidade de os filhos acompanharem seus pais no check-up.

O atendimento é dividido em pelo menos dois sábados. No primeiro, o paciente passa por uma consulta de enfermagem para avaliação do peso, altura e risco cardíaco, e realização de exames laboratoriais de sangue e eletrocardiograma.

No sábado seguinte, é agendado o retorno para as consultas com cardiologista e urologista para avaliação dos exames. Em caso de anormalidade, o paciente é encaminhado para mais procedimentos, com acompanhamento e tratamento.

O protocolo de atendimento foi desenvolvido em parceria com a Sociedade Brasileira de Urologia e Socesp (Sociedade Brasileira de Clínica Médica).

Desde julho deste ano, o serviço também está disponível pelo app e site do Poupatempo, que irá direcionar as ligações para o telefone 0800-779-0000.

Agendamento

Para realizar o check-up, é preciso fazer o agendamento pelo 0800-779-0000, informar o local onde reside e o atendente busca a oferta disponível na região.

Os AMEs da Grande São Paulo, interior e litoral do estado envolvidos na campanha funcionam geralmente aos sábados, das 7h até 13h, mediante agendamento.

Veja as unidades que integram o programa “Filho que ama leva o pai no AME”:

AME Barradas

AME Carapicuíba

AME Mauá

AME Mogi Das Cruzes

AME Taboão Da Serra

CRI Zona Norte

AME Araçatuba

AME Américo Brasiliense

AME Praia Grande

AME Santos

AME Barretos – Geral

AME Bauru

AME Promissão

AME Jundiaí

AME Franca

AME Ourinhos

AME Tupã

AME Rio Claro

AME Presidente Prudente

AME Mogi Guaçu

AME São João Da Boa Vista

AME São José do Rio Preto

AME Votuporanga

AME Sorocaba

AME Caraguatatuba