Novembro Azul: a importância do check-up periódico e da quebra de tabus

O mês de novembro é simbolizado pela cor azul e visa alertar os homens para a importância do diagnóstico e do tratamento precoces do câncer de próstata. Segundo o Instituto Nacional de Câncer (INCA), em 2023 foram registrados mais de 70 mil novos casos no país.

De acordo com o urologista Karlo Danilson de Moraes Sousa, do Hospital Santa Casa de Mauá, para o diagnóstico precoce é preciso quebrar tabus e conscientizar toda a sociedade para a importância dos check-ups regulares. “Somente por meio do acompanhamento médico de rotina, ao longo da vida, é possível prevenir ou detectar precocemente essa e outras doenças. Não tem como negligenciar a consulta com o urologista”, explica.

Em estágio inicial, o câncer de próstata não apresenta sintomas, o que reforça a importância das visitas ao urologista, pois quanto antes tiver o diagnóstico, maiores as chances de cura da doença. Em algumas situações é possível realizar apenas um seguimento vigiado, o Active Surveillance, em diagnósticos cada vez mais iniciais.

Muitos fatores colaboram para o desenvolvimento do câncer de próstata como o histórico familiar, o tabagismo, a obesidade e a idade. Levar uma vida saudável ajuda na prevenção da patologia, como por exemplo, manter uma dieta rica em frutas, verduras, grãos e cereais integrais, com menos gordura. Priorizar as atividades físicas e a redução do consumo de tabaco e do álcool também são fatores positivos.

Quando a doença já está em estágio mais avançado aparecem os sintomas, como dificuldade para urinar, sangue na urina, a diminuição do jato de urina e a necessidade de urinar mais vezes. Vale destacar que esses sintomas também podem ocorrer devido a doenças benignas da próstata como hiperplasia benigna ou prostatite.

O tratamento dependerá do estágio da doença e a cirurgia e a radioterapia são consideradas métodos curativos nos casos iniciais. Já nos casos avançados, é preciso uma associação desses métodos e do tratamento hormonal, além de outros paliativos, pois as definições sobre como tratar a doença somente ocorrerão após análise dos riscos e benefícios para cada paciente.

O Hospital Santa Casa de Mauá está localizado na Avenida Dom José Gaspar, 1374 – Vila Assis – Mauá – fone (11) 2198-8300