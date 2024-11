Novembro animal: Zoo São Paulo e Jardim Botânico oferecem ingressos com desconto 

O Zoológico e o Jardim Botânico de São Paulo já entraram no clima da Black Friday com a promoção “Animal Friday”. Até o dia 30 de novembro, os visitantes podem adquirir ingressos com descontos de até 30% em relação ao valor regular. A iniciativa proporciona uma experiência acessível e divertida para as famílias que desejam explorar e conhecer mais sobre a diversidade da fauna e flora local.

Ambos os parques estão em processo de revitalização, com novos serviços e atrações, e são um dos principais destinos turísticos da cidade, localizados no Parque Estadual das Fontes do Ipiranga, na zona sul da capital paulista. O Zoo São Paulo tem um plantel com mais de dois mil animais de quase 300 espécies, enquanto o Botânico possui uma das maiores coleções de orquídeas do país, além de exemplares raros da flora nativa e exótica.

Durante o passeio, os visitantes têm opções de alimentação e infraestrutura completa para famílias, incluindo fraldários, banheiros, bebedouros, aluguel de carrinhos de bebê e áreas para fotos na entrada. Os visitantes têm ainda a opção de levar lanches para piqueniques.

A promoção é válida até o dia 30 de novembro, com ingressos disponíveis pelo site oficial, na central de relacionamento ou no Terminal Jabaquara, e se estende aos combos que incluem acesso ao Mundo Dino.

Serviço:

Funcionamento: das 9h às 17h e bilheteria até às 16h

Site: ingressos.zoologico

Central de vendas/WhatsApp (das 9h às 18h20): 11 4934 6804

Endereço: Avenida Miguel Estefano, 4241, Água Funda – São Paulo – SP – CEP 04301-905

Valores dos Ingressos durante a promoção Animal Friday:

Zoo SP avulso: inteira R$ 55,90 e R$ 27,90 (meia-entrada)

Jardim Botânico avulso: R$ 17,40 e R$ 8,70 (meia-entrada)

Combo Zoo + Mundo Dino + Botânico: R$ 83,90 e R$ 55,90 (meia-entrada)

Zoológico + Traslado Jabaquara: R$ 65,00 e R$ 37,00 (meia-entrada)

Combo Zoo + Mundo Dino + Botânico + Traslado Jabaquara: R$ 93,00 e R$ 65,00

Ingresso idoso Zoológico + Traslado Jabaquara: R$ 27,90

Combo idoso Zoo + Mundo Dino + Botânico + Traslado Jabaquara: R$ 55,90

**Promoção válida até o dia 30 de novembro de 2024

Passeio Aqua Safari

Funcionamento: das 9h às 16h30 e feriado até às 17h30

Valor: R$ 29,90 por pessoa

Duração: 10 minutos