Novem Beer Festival promove a “Ressaca de Halloween” em Paranapiacaba no feriado

Os dois primeiros finais de semana do Novem Beer Festival foram um verdadeiro sucesso, com muita música, diversão e aquele chopp gelado irresistível. E quem pensa que a festa acabou, está muito enganado. A Ressaca de Halloween está chegando para fechar o evento com chave de ouro e promete ser ainda mais inesquecível.

O público é convidado a vestir suas fantasias e mergulhar no clima macabro e divertido de um dos Halloweens mais épicos do Grande ABC. Após o recorde de 150 mil pessoas no evento Halloween de Paranapiacaba, a vibe sombria e cheia de surpresas volta com tudo, incluindo cosplays incríveis, muito rock, e uma praça de alimentação com opções para todos os gostos.

E tem mais! No dia 16 de novembro, o Concurso de Cosplay vai premiar os melhores com R$ 700 em prêmios. As inscrições vão até 2 horas antes do concurso, que acontece às 16h no palco Magia Beer.

Com uma programação recheada de bandas nacionais, discotecagem com Rodrigo Branco da Kiss FM.

E para os fãs de Harry Potter, o festival conta com o Beco Octagonal, uma recriação inspirada no mágico Beco Diagonal, idealizado pela EDS Serviços com participação das artistas plásticas Tina Aurélio e Selma Oliveira. Com o uso de materiais recicláveis, o projeto transformou itens descartados em peças encantadoras que trazem à vida a atmosfera do mundo bruxo. O espaço Beco Octagonal estará disponível apenas até 17 de novembro com com atividades interativas e cenários instagramáveis, mas está encerrando as atividades junto com o festival.

Novem Beer Festival: Conheça as Bandas que Vão Agitar a Ressaca de Halloween

No dia 15 de Novembro (Sexta-feira), sobem ao palco as bandas Daspett (11h30), que possui influências de rock alternativo, indie e grunge, a banda promete um show visceral e cheio de atitude. Depois Olho de Lobo (14h30) para quemcurte um som pesado, cheio de energia e atitude, com influências do rock clássico e hard rock. E encerrando o dia, Foo Fighters (17h30), cantando os grandes sucessos da banda de Dave Grohl.

No sábado, dia 16 de Novembro, às 11h, sobe ao palco Violet Moon, com um som envolvente e cheio de charme, para quem busca uma experiência musical mais introspectiva, com influências de gothic rock e new wave. Depois a banda Mitologia (13h30), com influências do hard rock clássico, apresenta um som com letras que exploram mitos e histórias ancestrais. Na sequência, a banda cover do Motorhead (16h30) faz um show tributo a uma das maiores bandas do metal e rock n’ roll de todos os tempos. E encerrando a programação do dia a famosa Banda 365 (19h30), conhecida por sua energia única e performance contagiante, faz uma mistura de clássicos do rock e suas próprias composições.

A programação do domingo, dia 17 de Novembro, conta com John Boy (11h30), que traz um som recheado de influências do rock clássico e contemporâneo, com muita energia e um estilo próprio. Às 14h30, a banda Molinas apresenta um show com uma sonoridade que mistura rock com elementos de pop e indie, com letras que falam diretamente sobre as emoções e as complexidades da vida.

Fechando o Novem Beer Festival com chave de ouro, a banda Cólica Renal (17h30) faz um tributo à banda Mamonas Assassinas, conhecida pelo bom humor e letras irreverentes.

São três dias de muito rock, surpresas, e claro, o melhor do Halloween com muita fantasia e diversão.

Serviço:

Novem Beer Festival apresenta Ressaca de Halloween em Paranapiacaba

Grátis – Classificação Livre

Dia 15 de novembro de 2024 (sexta feira)

Daspett – Horário: 11h30

Olho de Lobo – Horário: 14h30

Foo Fighters – Horário: 17h30

Dia 16 de novembro de 2024 (sábado)

Violet Moon – Horário: 11h

Mitologia – Horário: 13h30

Motorhead – Horário: 16h30

Banda 365 – Horário: 19h30

Dia 17 de novembro de 2024 (domingo)

John Boy – Horário: 11h30

Molinas – Horário: 14h30

Cólica Renal – Horário: 17h30

Local: Rua da Estação s/n, Parte Baixa, bem ao lado do galpão das oficinas.

Os shows acontecerão na Praça de Alimentação Palco Magia Beer – Rua da estação s/n no Galpão de Eventos também conhecido como Galpão da Bica.