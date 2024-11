Novem Beer Festival bate recorde histórico de público em seu primeiro fim de semana em Paranapiacaba

No último fim de semana, o evento Halloween de Paranapiacaba, que abriu a programação do Novem Beer Festival, surpreendeu e quebrou recordes históricos na vila, reunindo mais de 150 mil pessoas, segundo dados oficiais da Guarda Civil Municipal de Santo André (GCM). Fantasiados e animados, os visitantes puderam explorar todas as atrações do festival, aproveitando cada momento em um cenário mágico e envolvente.

Seguindo com a programação até o dia 17 de novembro, o Novem Beer Festival promete ainda mais diversão para o público nos próximos fins de semana com diversas surpresas e atrações.

Com cinco dias de festa, o público poderá desfrutar de apresentações de bandas nacionais, discotecagem com Rodrigo Branco da Kiss FM ( @rodrigobrancodj ) e um espaço especial inspirado no universo Harry Potter.

Reunindo cervejas de qualidade e o melhor do rock’n’roll, em um dos lugares mais encantadores do Estado de São Paulo, o Novem Beer Festival pretende se consolidar como um dos maiores festivais do gênero em toda a região.

Os personagens de Halloween continuarão circulando pela vila ao longo de todo o Novem Beer Festival, ao som de bandas covers de altíssimo nível, proporcionando ao público uma experiênciaúnica e inesquecível. O clima de mistério e diversão segue ao longo de toda a programação.

Entre os destaques da programação estão as bandas de alcance nacional Golpe de Estado, Banda 365 e Cólica Renal (cover dos Mamonas Assassinas).

Essa primeira edição do festival, que já é um marco no calendário de Santo André, vem proporcionando uma experiência única para o público de todas as idades, que além das delícias gastronômicas, shows gratuitos e intervenções artísticas, pode aproveitar as exposições de economia criativa e se divertir fotografando os diversos pontos turísticos da vila, além de conhecer os tantos mistérios e lendas de Paranapiacaba.

Serviço: Novem Beer Festival em Paranapiacaba

Grátis – Classificação Livre

Novem Beer Festival

Quando: 09, 10, 15, 16, 17 de novembro de 2024 – Horário: das 11h às 21h

Programação: Dia 09 de novembro de 2024 (sábado)

Locomotive Rocks – Horário: 10h30

Cachorro Urubu – Horário: 12h45

Os Procurados – Horário: 15h15

Bardo e o Banjo – Horário: 17h

Golpe de Estado – Horário: 19h30

Dia 10 de novembro de 2024 (domingo)

Sherlock Rocks – Horário: 11h

Power Maiden- Horário: 14h

Kiss – Horário: 17h

Dia 15 de novembro de 2024 (sexta feira)

Daspett – Horário: 11h30

Olho de Lobo – Horário: 14h30

Foo Fighters – Horário: 17h30

Dia 16 de novembro de 2024 (sábado)

Violet Moon – Horário: 11h

Mitologia – Horário: 13h30

Motorhead – Horário: 16h30

Banda 365 – Horário: 19h30

Dia 17 de novembro de 2024 (domingo)

John Boy – Horário: 11h30

Molinas – Horário: 14h30

Cólica Renal – Horário: 17h30

Local: Rua da Estação s/n, Parte Baixa, bem ao lado do galpão das oficinas.

Os shows acontecerão na Praça de Alimentação Palco Magia Beer – Rua da estação s/n no Galpão de Eventos também conhecido como Galpão da Bica.