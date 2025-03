Novela que consolidou horário das seis chegará ao Globoplay

Em maio de 1975, a Rede Globo lançou a novela Helena, um marco significativo para a faixa das seis, que se tornava conhecida por suas tramas mais leves e envolventes. Inspirada na obra clássica do renomado autor Machado de Assis, a produção não apenas cativou o público da época, mas também estabeleceu um padrão que influenciaria adaptações futuras no horário.

Segundo analistas da época, como Xavier, existia um certo temor de que tramas ambientadas em períodos históricos não conseguissem atrair uma audiência ampla. No entanto, Helena desmentiu essa suposição ao se tornar um fenômeno de audiência. O sucesso da novela levou a Globo a investir significativamente em adaptações literárias subsequentes, como S senhora, Escrava Isaura e A Moreninha.

A narrativa de Helena segue a vida da jovem Helena, interpretada por Lúcia Alves, uma mulher de origens humildes que é acolhida por um homem abastado. Sua presença desencadeia conflitos e revela segredos ocultos do passado, explorando temas complexos com sutileza. A escolha do romance de Machado de Assis foi influenciada pelo gosto pessoal de Yedda Braga, mãe do autor Gilberto Braga, mostrando-se uma decisão acertada que conquistou tanto o público quanto a crítica especializada.

Com uma expectativa inicial de 35 pontos no Ibope, a estreia da novela superou todas as previsões, alcançando 43 pontos em sua primeira exibição e chegando ao auge com impressionantes 47 pontos no episódio final. A média geral ficou em 39,7 pontos, um resultado notável para os padrões da época.

A relevância de Helena vai além das audiências. De acordo com informações do site Teledramaturgia, a novela também teve um impacto positivo na literatura ao estimular uma nova geração de leitores. Muitos estudantes passaram a buscar as obras literárias que foram adaptadas para a televisão, contribuindo para um renovado interesse pela leitura entre os jovens.

Neste mês de novembro, os fãs poderão relembrar essa icônica produção ao assisti-la no Globoplay, com estreia marcada para segunda-feira, dia 17.