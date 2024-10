Nove ônibus são sequestrados e usados como barricadas contra ação do Bope na zona oeste do Rio

Segundo Polícia Militar, criminosos colocaram os veículos atravessados na Estrada do Itanhangá, para dificultar acesso de policiais do Bope (Batalhão de Operações Especiais) que fazem operação na comunidade da Tijuquinha.

A via, que fica entre as comunidades da Muzema, Tijuquinha e Rio das Pedras, foi interditada nos dois sentidos, por volta das 11h. Por causa do bloqueio, uma longa fila de ônibus se formava ao longo da estrada.

De acordo com o Centro de Operações da Prefeitura, a Estrada do Itanhangá foi liberada perto das 13h.

Mesmo com a liberação da via, todas as linhas que circulam pela região estão sofrendo desvios de itinerário na tarde desta quarta, conforme o Rio Ônibus, sindicato das viações que operam na cidade,

A Polícia Militar informou que criminosos ordenaram os passageiros saírem dos ônibus, atravessaram os veículos na via e desapareceram com as chaves. Segundo a PM, a estratégia seria para causar desordem e desviar a atenção dos agentes do ponto onde as equipes atuam.

Os setores de inteligência da corporação está monitorando as possíveis rotas de fuga dos criminosos, inclusive pela área de mata que cerca a região.

O objetivo da operação desta quarta, de acordo com a PM, é combater disputas territoriais entre grupos rivais na região.

Motoristas que passavam pelo local relataram clima tenso entre as comunidades do entorno. Segundo a PM, no entanto, não houve registro de tiroteio. Também não há informações de prisões ou material apreendido na ação.

O policiamento foi reforçado no entorno das comunidades que beiram a Estrada do Itanhangá. Equipes também auxiliam na desobstrução da via, conforme a PM.

LINHAS SEQUESTRADAS

– D13091 – 878 Tanque x Barra da Tijuca

– C30229 – 557 Rio das Pedras x Copacabana

– C30213 – 557 Rio das Pedras x Copacabana

– C30241 – 557 Rio das Pedras x Copacabana

– C30193 – 550 Cidade de Deus x Gávea

– C13058 – 878 Tanque x Barra da Tijuca

– C47815 – 863 Barra da Tijuca x Rio das Pedras

– C30127 – 557 Rio das Pedras x Copacabana

– C30123 – 557 Rio das Pedras x Copacabana

Nos últimos 12 meses, 132 veículos foram sequestrados por criminosos e usados como barricadas. O levantamento é do Rio Ônibus, que representa as empresas.

“A recorrência dos casos reiteram a necessidade de ações efetivas por parte das autoridades de segurança pública do Rio de Janeiro”, disse o sindicato, em nota.