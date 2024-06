Novas tecnologias a serviço da mobilidade urbana: a experiência da CPTM no Parque da Mobilidade Urbana

O Diretor de Operação e Manutenção da CPTM, Luiz Eduardo Argenton, participou na tarde desta quinta-feira (13/06) painel “Sistema de Transporte Público Inteligente” no Parque da Mobilidade Urbana, o principal evento do setor na América Latina. Ao lado dos demais participantes, ele abordou a questão da implantação de aplicativos móveis para planejamento de viagens e rastreamento em tempo real de ônibus, trens e metrôs e integração de diferentes modos de transporte.

O executivo destacou em sua fala, a preocupação com o passageiro desde o momento da sua decisão de viagem e escolha pela CPTM como meio de transporte, até a chegada ao seu destino, a chamada “Jornada do Passageiro”, ligando a estratégia ou uso de tecnologias para que o passageiro obtenha o maior número possível de informações sobre o trajeto que será seguido, como horários do próximo transporte, mapas e valores a serem pagos pela viagem.

Argenton destacou a Estação Palmeiras-Barra Funda, que atende a Linha 7-Rubi e o Expresso Aeroporto – e que até o final deste ano também receberá a Linha 11-Coral, como exemplo do uso de tecnologias para facilitar a vida do passageiro. O local é o primeiro da companhia a possuir não apenas 24 painéis informativos sobre a chegada do próximo trem, mas também quatro totens interativos para a obtenção de mais informações. No total, são 70 painéis na estação, localizados tanto nas plataformas quanto no mezanino.

“A comunicação visual eletrônica oferece uma condição de acesso melhor para o passageiro, possibilitando uma interação inédita e eficaz com a CPTM. Com ela, conseguimos, por exemplo, direcionar o fluxo em caso de necessidade, como jogos de futebol ou shows na região”, explica o diretor, que lembrou ainda que a próxima estação a receber estes painéis será o Brás, a mais movimentada da companhia, atendendo as Linhas 7-Rubi, 10-Turquesa, 11-Coral e 12-Safira.

Argenton lembrou ainda do atual aplicativo da CPTM, que atualmente indica a situação das linhas (incluindo Metrô, Via Quatro e Via Mobilidade) e sugestões de trajetos e, de acordo com ele, o planejamento estratégico da companhia tem como meta um novo aplicativo com mais informações e que pode estar ligado a outros aplicativos de mobilidade, como o Cittamobi, aplicativo de mobilidade urbana que, segundo Emanuele Cassimiro, CPO da empresa e que atuou como moderadora do painel, tem como objetivo incluir e manter as pessoas dentro do sistema de transporte público.

“Nossa ideia é que, além dos painéis nas estações, as informações das coordenadas georreferenciais para a detecção da localização do trem sejam utilizadas pela Cittamobi para fazer a previsão do horário de chegada da composição”, disse o diretor, que explicou que já existe uma parceria entre as duas empresas para que isso seja possível em um futuro próximo.

Argenton também destacou a comunicação eficaz com os passageiros da CPTM através de meios como Whatsapp e 0800, mas também pelas redes sociais. Além disso, os bicicletários e o incentivo ao uso de bicicletas no sistema também foi destacado na fala do diretor.

“Temos bicicletários em 19 estações, com segurança e acesso via um cadastro simples. Além disso, temos regras para o uso das bicicletas dentro dos trens, além de alguns paraciclos”, reforçou Argenton.

“Na Linha 12-Safira, por exemplo, temos muitas estações em que grande parte dos passageiros dependem exclusivamente de bicicleta e trem para se locomoverem, o que mostra a importância de abastecermos as pessoas com esse tipo de serviço”, lembrou o diretor, que citou ainda a redução do tempo de viagem da linha que liga a Estação Brás a Calmon Viana, no município de Poá. “Uma redução de 10 minutos no percurso gera 20 minutos em que as pessoas não estão em deslocamento, o que é muita coisa”, observou.

Já no final do painel, o diretor falou sobre a acessibilidade nas estações da CPTM. “O passageiro quer autonomia, seja ele cadeirante, uma pessoa portadora de outra deficiência ou não, e temos que garantir que isso seja possível dentro das nossas estações”, completou.

Além de Argenton e Emanuele, participaram do painel Letícia Diniz Dominguez Lima, Secretária Adjunta de Mobilidade Urbana da Prefeitura de São José dos Campos, que falou sobre as integrações entre os ônibus municipais e o uso de bicicletas compartilhadas utilizando-se apenas o valor de uma passagem; João Victor Dzeren, Head de CX & Marketing da Autopass, que falou sobre o cartão TOP e necessidade de implantação de novas tecnologias para garantir conforto e segurança não apenas no momento do pagamento das passagens; e Adriana Nascimento da Silva, Assessora do Banco do Brasil, que mostrou como o banco pode ajudar na construção de uma mobilidade urbana mais eficaz a partir das demandas dos clientes com necessidades em relação a esse assunto.

Além da participação do Diretor de Operação e Manutenção, nesta edição do Parque da Mobilidade Urbana, que se encerra no dia 14/06, a CPTM apresenta aos participantes do evento o simulador de viagens para o treinamento e aperfeiçoamento de maquinistas.

De acordo com a organização do evento, serão apresentadas uma série de palestras, exposições e experiências interativas, com o objetivo de oferecer uma imersão completa no universo da mobilidade urbana. E o transporte público será um dos principais temas abordados, assim como indústria da mobilidade; planejamento da mobilidade urbana nas cidades; e tendências em mobilidade aérea urbana e drones. O evento contará com 8 palcos simultâneos, rodadas de negócios, experiências interativas, exposições, workstations, transmissão ao vivo, espaços de convivência e a loja do Parque da Mobilidade Urbana.

O Parque da Mobilidade Urbana acontece na Arca (Av. Manuel Bandeira, 360, Vila Leopoldina, São Paulo) e outras informações sobre o evento, como os painéis e palestrantes convidados, podem ser acessadas no endereço https://parquedamobilidadeurbana.com.br/.