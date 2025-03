Novas linhas de transporte na Grande São Paulo: EMTU amplia opções para passageiros

A Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos (EMTU) revela que suas linhas atualmente atendem a aproximadamente dois milhões de passageiros em 134 municípios no estado de São Paulo.

Em março, a população da região oeste da Grande São Paulo será agraciada com a introdução de três novas linhas de transporte, ampliando as opções de deslocamento para os usuários das linhas metropolitanas geridas pela EMTU.

A primeira novidade se dará na próxima segunda-feira, dia 10, com o lançamento da linha 307BI1, que fará a conexão entre Carapicuíba (Terminal Metropolitano) e Cotia (Vila Santo Antônio), passando pela Granja Viana. Esta nova rota proporcionará um itinerário mais ágil, totalizando 36 viagens diárias e com tarifa estabelecida em R$ 6,15. O trajeto incluirá a Rua José Felix de Oliveira em ambos os sentidos.

Outra linha que começará a operar em 17 de março é a 244EX1, que conectará Osasco (Terminal Luiz Bortolosso) ao Km 21 da Rodovia Raposo Tavares, facilitando o transporte para moradores dos bairros Jardim Cirino, Jardim Padroeira, Jardim Santo Antônio e Conjunto dos Metalúrgicos. Inicialmente, essa linha realizará seis viagens durante os dias úteis, mantendo a tarifa também em R$ 6,15.

No mesmo dia, entrará em operação a linha 350EX1, ligando Itapevi (Cohab) a Osasco (Vila Yara) via Hospital Regional Rota dos Bandeirantes. Essa nova rota vai oferecer um total de 20 viagens nos dias úteis e terá uma tarifa de R$ 8,35. Com isso, a linha proporcionará acesso ao Hospital Regional Rota dos Bandeirantes, beneficiando os municípios de Itapevi, Jandira, Carapicuíba e Osasco.

Essas três novas linhas são operadas pelo Consórcio Anhanguera e juntas devem atender cerca de 2.500 passageiros por dia útil.

Os usuários podem acessar informações adicionais sobre as linhas e serviços através do site ou aplicativo da EMTU.