Novas fronteiras

Desde sua chegada ao Brasil, em 2013, a DAF Caminhões tem crescido continuamente, alcançando uma posição entre as cinco maiores fabricantes do país em 2024. Durante a vigésima quarta edição da Fenatran, maior evento de transporte rodoviário da América Latina, que ocorreu em São Paulo no início de novembro, a fabricante de caminhões de origem holandesa – e uma das subsidiárias do grupo norte-americano Paccar – anunciou a entrada em três novos segmentos. A nova Linha DAF Vocacional consiste na ampliação da família CF para segmentos fora-de-estrada: CF mineração e florestal com configurações 6×4 e 8×4 e motor Paccar MX-13 e o CF construção com 6×4 e motor Paccar PX-7. A fabricante apresentou também a nova linha CF Trator Rodoviário com 4×2 e 6×2, que chegará ao mercado em 2025 com o novo motor Paccar PX-9. “Estamos finalizando 2024 com bons resultados, expansão da rede de concessionárias e lançamentos importantes para fortalecer nossa presença no Brasil. Temos planos de crescimento em todas as áreas da companhia, como ampliação da fábrica, melhoria dos serviços de pós-vendas e da rede de concessionárias”, avisa Luis Gambim, diretor Comercial da DAF Caminhões.

Atualmente, a DAF oferece no Brasil uma linha diversificada de caminhões semipesados e pesados XF e CF. Todos os veículos estão em conformidade com a legislação Proconve/P8 Euro 6, garantindo até 8% de eficiência no consumo de combustível e redução de 95% nas emissões de NOx (óxidos de nitrogênio) e MP (material particulado). Para atender à crescente demanda do mercado brasileiro por seus caminhões, a DAF anuncia a expansão da sua fábrica em Ponta Grossa (PR). “Esse investimento ampliará nossa capacidade de produção o desenvolvimento de novos produtos, preparando a unidade de Ponta Grossa para atender à demanda crescente do mercado. Implementaremos novas ferramentas no processo industrial e o desenvolvimento em todas as áreas, mantendo, assim, a qualidade dos caminhões DAF no Brasil”, afirma Larisa Gambrell, presidente da DAF Caminhões.

Mas a expansão industrial não será a única na DAF. Com a chegada dos novos modelos ao portfólio, será necessário ter uma rede de concessionárias mais robusta, com presença em todo o Brasil e profissionais capacitados para atender à crescente demanda. A empresa tem planos de alcançar 75 pontos de atendimento ainda em 2024. “À medida em que a frota de caminhões da fabricante cresce, a rede DAF expande sua capacidade de operação para oferecer atendimento especializado para os consumidores em todo o Brasil. A expectativa da companhia é ter mil boxes de atendimento até o fim deste ano. Ampliaremos o suporte de treinamento com mais uma unidade da DAF Academy, em parceria com o Senai de Jacareí (SP) e capacitar cada vez mais técnicos para nossa rede de concessionárias e serviços”, promete Gambim. Além dos novos modelos vocacionais, a DAF também mostrou na Fenatran um XF elétrico da nova geração apresentada na Europa. O modelo tem potência de 350 kW (476 cavalos), autonomia de até 500 quilômetros e baterias de 525 kWh, com capacidade técnica para até 50 toneladas. A fabricante já introduziu no mercado uma gama de caminhões totalmente elétricos na Europa, além de ter feito testes de campo com veículos híbridos. A Paccar também está desenvolvendo motores movidos a célula de combustível, principalmente hidrogênio, com emissão zero. Contudo, por enquanto, não há previsão sobre a chegada de modelos movidos por energias “verdes” ao Brasil.