Novas Fatecs Rio Claro e Porto Ferreira iniciam atividades nesta segunda-feira (24)

O Centro Paula Souza (CPS) amplia o acesso ao Ensino Superior Tecnológico gratuito com o início das atividades de duas novas Faculdades de Tecnologia do Estado (Fatecs), nos municípios de Porto Ferreira e Rio Claro, nas regiões Central e de Campinas. Ao todo, cerca de 150 estudantes são esperados para o primeiro dia de aula nas duas localidades nesta segunda-feira (24).

Na Fatec Porto Ferreira, a programação de boas-vindas contará com palestras sobre temas da atualidade, apresentação dos cursos pelos professores e roda de conversa com alunos veteranos da Fatec Araras. A unidade inicia as atividades com duas graduações tecnológicas: Desenvolvimento de Software Multiplataforma, no período da manhã, e Logística, à noite.

Já a Fatec Rio Claro recepcionará os calouros de dois cursos superiores de graduação tecnológica inéditos na instituição: Inteligência Artificial (IA) e Gestão da Sustentabilidade Ambiental, Social e Governança Corporativa (ESG). Em consonância com a indústria 4.0, as graduações fazem parte do eixo tecnológico de Informação e Comunicação (TIC) e serão disponibilizadas em parceria com empresas do setor, no formato de trilhas, com duração total de dois anos.

“Com a implantação das novas Faculdades de Tecnologia, o CPS reforça o compromisso com a inovação e a formação de profissionais qualificados, ampliando as perspectivas de carreira para quem busca um curso superior que atenda às demandas do setor produtivo”, ressalta Robson dos Santos, coordenador de Ensino Superior de Graduação do CPS.