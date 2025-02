Novas dinâmicas agitam o BBB25: perde e ganha e retorno do Poder Curinga

O Big Brother Brasil 25 promete uma semana repleta de surpresas para os seus participantes. Na próxima quinta-feira, dia 20, o programa anunciou a volta do Big Fone, um elemento clássico que sempre gera expectativa entre os brothers. Além disso, será introduzida uma nova dinâmica chamada Perde e Ganha, que influenciará diretamente no poder de compra dos participantes.

A dinâmica Perde e Ganha está programada para ocorrer na sexta-feira, dia 21. Nela, os participantes se envolverão em uma atividade de sorte que pode resultar em alterações significativas nas suas estalecas. Essa variação poderá tanto aumentar quanto diminuir a quantidade de estalecas disponíveis para cada um deles. Após essa atividade, os brothers terão a oportunidade de fazer um lance para garantir o Poder Curinga, cuja natureza permanece em segredo e promete trazer um benefício inesperado.

No sábado, dia 22, o Big Fone tocará durante a transmissão ao vivo do programa. O apresentador Tadeu Schmidt revelará as consequências para quem decidir atender a chamada, que já se sabe terá repercussões diretas no próximo paredão.

Além das dinâmicas mencionadas, a quinta-feira também contará com mais uma edição da Prova do Líder. O desafio anterior foi de resistência e teve como vencedora a participante Eva, que se destacou entre os concorrentes.

Com essas novas adições à programação, o BBB25 continua a surpreender o público e os participantes, mantendo a essência do reality show que captura a atenção dos telespectadores a cada edição.