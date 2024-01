Nova voz do pagode, Mari Henrique se apresenta na última noite de Cabofolia

O Cabofolia 2024 chegou ao fim e para fechar com chave de ouro, Ivete Sangalo, Kevin O Chris e Jammil subiram aos trios do festival. Entre os destaques e surpresas da edição, a participação de Mari Henrique, nova voz do pagode que agitou o público ao lado de Jammil com covers de Thiaguinho.

Realizado há 26 anos em Cabo Frio, o festival contou com a Amstel como cerveja oficial e teve a temática “Cores e Tons”.

Além dos 15 mil foliões que passam em média por dia de evento, o Cabofolia tem um impacto ainda mais interessante. O evento gera diretamente mais de 1.200 empregos, movimentando toda a economia da cidade. Entre o administrativo, mais de 90% da equipe é feminina.

O evento também tem uma forte iniciativa de sustentabilidade, chegando em sua terceira edição com coleta seletiva e doação das lonas usadas no evento para serem transformadas em bolsas ecológicas.