Nova vitória: Moraes domina o dia no Baja Dubai

O sábado (30/11) marcou a abertura das especiais do Baja Internacional de Dubai, rally que ocorre neste fim de semana no emirado e serve como teste pré-Dakar para Lucas Moraes. Mesmo competindo em uma categoria experimental, o piloto brasileiro da Toyota Gazoo Racing, equipe oficial da montadora japonesa, conquistou a vitória já no primeiro dia de competição.

Ao lado do navegador espanhol Armand Monleon, Lucas já havia dominado o prólogo realizado no dia anterior. Com a vantagem, a dupla optou por largar da 11ª colocação na primeira etapa. A equipe participa da prova para realizar testes com o novo Toyota GR DKR Hilux EVO, que será utilizado na temporada 2025.

Levando ao limite – O trajeto de 190 km no deserto de Al Qudra foi percorrido no sentido anti-horário. O terreno desafiador, com diversas dunas, colocou o desempenho do veículo à prova, e o resultado foi mais que satisfatório: Lucas e Armand venceram a especial completando a especial em 3h03min20s.

O tempo da dupla foi 6min05s mais rápido que o de Nasser Al-Attiyah, atual campeão do Mundial de Rally Raid, que terminou em segundo lugar, ao lado do navegador espanhol Pablo Moreno. Já os portugueses João Ferreira e Filipe Palmeiro garantiram o terceiro lugar, com uma diferença de 8min31s.

“É sempre uma prova difícil, devido ao terreno totalmente coberto por dunas. Elas são pequenas na maior parte do tempo, o que exige muito do carro, com constantes subidas e descidas. Mas é um ótimo treino para o Dakar, estamos tendo bons resultados até aqui e está sendo muito positivo”, comentou Lucas, que, após conquistar seu primeiro pódio e sua primeira vitória em especiais não últimas duas edições do Dakar, busca agora a vitória no maior rally do mundo.

Neste domingo, o Rally Baja Dubai realiza sua segunda e última especial, com o mesmo percurso de hoje, porém no sentido horário. Lucas Moraes conta com o apoio de Red Bull, Repsol, Strava, Oakley e Zapalla, além da marca brasileira de pneus SpeedMax.

Baja Dubai 2024

Etapa 1, top-5

1º – Lucas Moraes (BRA) / Armand Monleon (ESP) – Toyota Gazoo Racing, 3h03min20s

2º – Nasser Al-Attiyah (CAT) / Pablo Moreno (ESP) – Nasser Racing, +6min05s

3º – João Ferreira (POR) / Filipe Palmeiro (POR) – X-Raid Mini JCW Team, +8min31s

4º – Denis Krotov (KGZ) / Konstantin Zhiltsov (RUS) – X-Raid Mini JCW Team, +10min11s

5º – Ronan Chabot (FRA) / Gilles Pillot (FRA) – Overdrive Racing, +10min13s