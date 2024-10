Nova vacina evita mais de 80% de casos graves de doenças respiratórias

Idosos e gestantes ganharam uma aliada para prevenir o vírus sincicial respiratório (VSR), causa mais comum de doença do trato respiratório inferior e uma das principais causas de mortes de crianças com até seis meses de idade, segundo a Associação de Obstetrícia e Ginecologia do Estado de São Paulo (Sogesp). Aprovada pelas autoridades sanitárias, a Abrysvo® começou a ser disponibilizada no país pela Pfizer em estabelecimentos privados.

O Sabin Diagnóstico e Saúde já oferece a vacina em 12 cidades. O imunizante é o único no país com indicação para proteção de bebês e idosos, grupos vulneráveis às infecções provocadas pelo VSR, reduzindo significativamente suas graves consequências. Para proteger os bebês até os seis meses de vida, a Abrysvo deve ser aplicada entre as semanas 24 e 36 da gestação. Para idosos, a partir dos 60 anos, a indicação também é dose única. A vacina evita desdobramentos graves da infecção pelo VSR, influindo em comorbidades como cardiopatias, pneumopatias e diabete.

Os resultados de ensaios clínicos demonstraram a eficácia e a segurança da vacina para bebês e idosos. No estudo de fase 3 para indicação materno-fetal, a vacina se mostrou capaz de prevenir 82% das formas graves de doenças respiratórias causadas pelo VSR em crianças de até três meses de idade e 69% para bebês até os seis meses. Em idosos, o imunizante atingiu a eficácia de 85,7% contra quadros graves provocados pelo VSR.

O Sabin Diagnóstico e Saúde disponibiliza a Abrysvo nas unidades de vacinas das cidades de Brasília (DF), Anápolis (GO), Barreiras (BA), Campo Grande (MS), Cuiabá (MT), Manaus (AM), Palmas (TO), São José dos Campos (SP), Salvador (BA), Teresina (PI), Uberlândia e Uberaba (MG). Para obter informações adicionais, bem como o endereço da unidade, basta acessar o site sabin.com.br.

VSR e riscos de internações em bebês e idosos

Segundo a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), o vírus sincicial respiratório (VSR) é o principal agente causador de internações hospitalares por infecções respiratórias em bebês e idosos, podendo levar a sérias complicações e até mesmo a óbito, se a doença não for tratada a tempo. Entre os problemas associados ao VSR, estão a bronquiolite e a pneumonia, que frequentemente acometem essa população, considerada mais vulnerável aos agravamentos respiratórios.