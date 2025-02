Nova unidade da Defensoria Pública de SP em Francisco Morato inicia atendimento à população 

A nova unidade da Defensoria Pública paulista no município de Francisco Morato, na Região Metropolitana de São Paulo, inicia nesta segunda-feira (24/2) os atendimentos ao público. Assim, a população do município passa a contar com os serviços de assistência jurídica gratuita da instituição.

A unidade fica na Rua Progresso, nº 110, no centro, e presta assistência jurídica nas áreas cível e criminal, atendendo casos, por exemplo, de direito de família, saúde, moradia, educação, defesa em processos criminais e de adolescentes acusados de ato infracional.

A nova sede conta com 4 defensores e uma equipe múltipla de profissionais que atuam em diferentes áreas, como Família, Cível, Criminal, Infância, Execução Criminal e Fazenda. Por dia, são feitos cerca de 40 atendimentos na triagem.

“O início do atendimento ao público sela a parceria da Defensoria Pública do Estado de São Paulo com a população moratense, representando um marco crucial na promoção da justiça e da cidadania na região”, afirma o coordenador da unidade, defensor público Leandro Silvestre Rodrigues e Silva.

Ele destaca que a unidade está instalada em uma região central e de fácil acesso, perto da estação da CPTM, e que a população em situação de vulnerabilidade do município encontrará no local instalações modernas e confortáveis no imóvel da Defensoria, mas sobretudo acolhimento e um serviço de excelência para garantia de seus direitos.

Com o processo de expansão projetado no Conselho Superior da instituição, a Defensoria deverá chegar a ter unidades de atendimento em 52 municípios. Francisco Morato é uma das quatro novas cidades no estado a receber sedes da DPE-SP recentemente, juntamente com Itapecerica da Serra, Suzano e Itanhaém. Está prevista a abertura, ainda, de outras quatro unidades.

Atendimento

Para agendar atendimento, é preciso acessar o site e iniciar uma conversa com o Assistente Virtual DEFi, que fica no canto inferior da página. Em caso de dificuldade com o agendamento online, também é possível ligar gratuitamente para o telefone 0800 773 4340.

Em regra, para atendimento pela Defensoria paulista, é preciso ter renda total familiar de até três salários mínimos (R$ 4.554 em 2025), valor que pode subir a quatro salários mínimos (R$ 6.072 em 2025) em alguns casos específicos.

SERVIÇO:

Unidade de Francisco Morato da Defensoria Pública de SP