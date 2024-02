Nova Turnê do Fábio Jr tem shows esgotados em São Paulo

Quando imaginou o novo projeto, Fábio Jr queria fazer algo que marcasse essa nova fase de sua vida e que pudesse dividir com o público tamanha alegria e gratidão. Nada melhor do que comemorar seus 70 anos no palco, com um show grandioso que conta sua história através da música. “Bem mais que os meus 20 e pouco anos” nasceu com o objetivo de divertir, festejar e comover as pessoas que acompanham a carreira desse grande ídolo. Com uma entrega épica, a turnê vem se destacando por onde passa com ingressos disputados e shows lotados, como os realizados nesta sexta e sábado, no Espaço Unimed, em São Paulo. A noite de sábado contou com a participação do Gustavo Mioto, que subiu ao palco e cantou com o anfitrião o sucesso “20 e poucos anos”, para delírio da plateia.

A estreia no Tokio Marine Hall, 21 de novembro, no dia do aniversário de Fábio, já deu sinais de como seria a temperatura da nova tour. Casa lotada e coração a mil, tanto do artista quanto da plateia, que interagiu com ele ao longo do show. Depois foi a vez do Rio de Janeiro, viver essa experiência no Vivo Rio. O espaço precisou abrir uma data extra devido a demanda pelo espetáculo. Em sua passagem por Belo Horizonte, novamente sold out no Arena Hall. O retorno a São Paulo não foi diferente e marcou novamente o sucesso do novo show.

“Estou muito feliz com o carinho do público. Estar no palco, fazendo o que gosto, com saúde, alegria e dividindo momentos tão especiais com os meus fãs é muita benção! Sou muito grato por toda minha trajetória e por mais esse capítulo que estamos escrevendo juntos! Essa sexta e sábado foram incríveis. O público de São Paulo é sensacional. Mil vezes Brigaduuuu!!!” comentou o cantor.

A turnê vai viajar o Brasil esse ano e passar pelas principais cidades. Confira nas redes sociais do artista a agenda confirmada.