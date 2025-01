Nova turnê de Zé Neto & Cristiano abre vendas 

As vendas para o primeiro grupo de datas da label “Intenso”, da dupla Zé Neto & Cristiano, estão abertas. Nesta primeira fase, os fãs de São Paulo (SP), Cuiabá (MT) e Guarapari (ES) podem garantir os ingressos através do site guicheweb.com.br.

Com convidados em todas as cidades e shows com maior duração, o objetivo da dupla é garantir uma experiência diferenciada aos fãs. “Estamos muito animados para começar a agenda da nossa label, é um projeto que queríamos fazer há algum tempo e deu certo. Todos os shows serão bem especiais e estamos preparando um setlist daqueles, viu?”, comenta a dupla.

O evento em São Paulo acontece dia 22 de março na Arca – localizada na Avenida Manuel Bandeira, 360 – e conta com ingressos a partir de R$ 110. Enquanto a festa em Cuiabá acontecerá no dia 05 de abril no Musiva – localizado na Avenida Manoel José de Arruda, 4435) -, com ingressos a partir de R$ 160.

Já em Guarapari (ES), a label Intenso será dia 19 de abril no Brava Beach Club – localizado na Avenida Meaípe, S/N – com ingressos a partir de R$ 100.

Confira informações de cada cidade:

Intenso em São Paulo (SP)

Data: 22 de março

Local: Arca (Avenida Manuel Bandeira, 360 – Vila Leopoldina)

Ingressos:

Frontstage: R$ 220 (inteira) e R$ 110 (meia solidária)

Área Vip: R$ 360 (inteira) e R$ 180 (meia solidária) – vendas através do site guicheweb.com.br

Intenso em Cuiabá (MT)

Data: 05 de abril

Local: Musiva (Avenida Manoel José de Arruda, 4435 – Porto)

Ingressos:

Frontstage: R$ 320 (inteira) e R$ 160 (meia solidária)

Camarote Intenso: R$ 700 (inteira) e R$ 350 (meia solidária)

Bangalôs para 12 pessoas: R$ 6.000 – vendas através do site guicheweb.com.br

Intenso em Guarapari (ES)

Data: 19 de abril

Local: Brava Beach Club (Avenida Meaípe, S/N – Enseada Azul)

Ingressos:

Frontstage: R$ 200 (inteira) e R$ 100 (meia solidária)

Camarote Intenso: R$ 300 (inteira) e R$ 150 (meia solidária) – vendas através do site guicheweb.com.br