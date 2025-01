Nova temporada de Rita Lee – Uma Autobiografia Musical começa em 31 de janeiro

Visto por mais de 60 mil pessoas desde sua estreia em abril de 2024, Rita Lee – Uma Autobiografia Musical volta em cartaz no dia 31 de janeiro, no Teatro Porto. Uma nova abertura de vendas vai acontecer na mesma data para as sessões que vão de21 de março a 27 de abril.

Com direção de Marcio Macena e Débora Dubois, Rita Lee – Uma Autobiografia Musical tem roteiro e pesquisa de Guilherme Samora e direção musical de Marco França e Marcio Guimarães.

O espetáculo em homenagem à Rita Lee conquistou o público desde a estreia, com sessões esgotadas e uma temporada prorrogada três vezes, totalizando mais de 110 apresentações. Mel Lisboa, que interpreta a roqueira a pedido da própria Rita, está indicada aos prêmios APCA, Shell e DID na categoria de Melhor Atriz. A montagem recebeu o Prêmio Arcanjo Especial e, no Prêmio PRIO do Humor, estão indicados em direção e a atriz Débora Reis por sua atuação como Hebe Camargo.

O elenco também conta com interpretações marcantes de grandes nomes da MPB: Bruno Fraga (Roberto de Carvalho), Fabiano Augusto (Ney Matogrosso), Carol Portes (Censora Solange), Flavia Strongolli (Elis Regina), Yael Pecarovich (Gal Costa), Antonio Vanfill (Arnaldo Baptista e Charles Jones), Gustavo Rezê (Raul Seixas) e Roquildes Junior (Gilberto Gil).

Trajetória do espetáculo

Tudo começou quando Mel Lisboa pisou pela primeira vez em cena como Rita Lee, em 2014, no musical Rita Lee Mora ao Lado. Ela não poderia prever algumas coisas: primeiro, que seriam meses de casa cheia em um dos maiores teatros de São Paulo. Segundo, que a própria Rita Lee apareceria sem avisar, abençoaria sua performance e ainda voltaria para assistir ao espetáculo. Trabalho, aliás, que rendeu a Mel prêmios como melhor atriz e a colocou de vez entre os maiores nomes do teatro nacional, com uma frutífera e diversificada carreira.

Desta vez, Mel conta a história de Rita com base no livro da cantora, lançado em 2016 e um dos maiores sucessos editoriais do Brasil. O livro narra os altos e baixos da carreira de Rita com uma honestidade escancarada, a ponto de ter sido apontado como “ensinamento à classe artística” pelo jornal O Estado de São Paulo.

A ideia do novo musical surgiu quando Mel gravou a versão em audiolivro, como Rita, em 2022. O texto de Rita, numa narrativa envolvente e perfeita para um musical biográfico, conta do primeiro disco voador avistado por ela ao último porre. Sem se poupar, ela fala da infância e dos primeiros passos na vida artística; de Mutantes e de Tutti-Frutti; de sua prisão em 1976, na ditadura; do encontro de almas com Roberto de Carvalho; das músicas e dos discos clássicos; do ativismo pelos direitos dos animais; dos tropeços e das glórias.

“A vida de Rita precisa ser contada e recontada. Sua existência transformou toda uma geração. E continua a conquistar fãs cada vez mais jovens. Rita não é ‘somente’ a roqueira maior. Ela compôs, cantou e popularizou o sexo do ponto de vista feminino em uma época em que isso era inimaginável. Ousou dizer o que queria e se tornou a artista mais censurada pela ditadura militar. Na época, foi presa grávida. Deu a volta por cima e conquistou uma legião de ‘ovelhas negras’. Se tornou a mulher que mais vendeu discos no país e a grande poetisa da MPB”, declara a Mel Lisboa.

Como diz Rita no livro, seu grande gol é ter feito um monte de gente feliz. E Mel, no palco como Rita, leva a sério essa missão: todas as vezes em que interpreta Rita, as pessoas se comportam como se estivessem num show. Cantando junto, batendo palma e, não raras as vezes, correndo para dançar na frente do palco no “bis” do espetáculo.

Rita Lee – Uma Autobiografia Musical mostra todas as facetas dessa grande cantora, compositora, multi-instrumentista, apresentadora, atriz, escritora e ativista dos direitos humanos e uma das maiores artistas brasileira.

