Nova série vespertina Osesp Duas e Trinta tem ingressos a preço único 

O ano de 2024 marca as celebrações dos 70 anos da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo – Osesp, além dos 30 anos de atividades do Coro da Osesp e dos 25 anos da Sala São Paulo – a casa da Osesp, dos Coros e de seus Programas Educacionais, inaugurada em 1999 no edifício onde antes funcionava a Estrada de Ferro Sorocabana.

Ao longo da Temporada 2024 – Osesp 70 Anos, nove tardes de sexta-feira serão uma nova opção para assistir a concertos da Orquestra, do Coro e de alunos da Academia de Música da Osesp, e dessa maneira começar muito bem o final de semana. Sempre às 14h30, a nova série Osesp duas e trinta terá concertos a preço único de R$ 39,60 (valor inteiro) e tem início já na próxima sexta (22/mar).

Artistas como Tom Borrow (piano), Xian Zhang (regente), Heinz Holliger (regente), Sergei Babayan (piano) e Emmanuel Pahud (flauta) são alguns dos nomes que nossa Orquestra e Coro recebem nos concertos deste projeto. A lista completa de programas pode ser conferida abaixo, e os ingressos para toda a programação já estão à venda e podem ser adquiridos neste link. Esteja conosco e inicie o fim de semana com música!

“São Paulo é uma cidade enorme e com uma demografia muito diversa, e o intuito dessa nova série, neste ano comemorativo, é atrair aos concertos da Osesp um público de estudantes, aposentados, turistas e outras pessoas com essa disponibilidade de horário. Assim como acontece em cidades como Chicago e Nova York, que oferecem concertos diurnos durante a semana, o projeto Osesp duas e trinta é uma alternativa às apresentações noturnas que, muitas vezes, são inacessíveis para quem mora na região metropolitana ou em cidades próximas mas que, agora, terão uma nova chance de apreciar a Osesp”, afirma Marcelo Lopes, Diretor Executivo da Fundação Osesp.

SERVIÇO

Datas: 22/03, 10/05, 14/06, 6/09, 4 e 25/10, 15/11, e 6 e 20/12, às 14h30

Endereço: Sala São Paulo | Praça Júlio Prestes, 16

Taxa de ocupação limite: 1.484 lugares

Recomendação etária: 7 anos

Ingressos: R$ 39,60 (valor inteiro)

Bilheteria (INTI): neste link