Nova série “Tremembé” revelará o cotidiano de presos famosos no Brasil

A série intitulada “Tremembé”, com lançamento previsto para 2025 na plataforma Prime Video, pretende desvendar os detalhes da vida cotidiana de prisioneiros notórios na penitenciária que leva o mesmo nome, situada no interior de São Paulo. A produção é inspirada nas obras do jornalista e escritor Ullisses Campbell, e contará com as interações de figuras como Suzane von Richthofen, Elize Matsunaga e os irmãos Cravinhos.

Em uma entrevista concedida à CNN, Campbell, que também assume a função de roteirista da série, enfatizou que “Tremembé” oferecerá uma perspectiva inédita sobre a convivência desses detentos famosos dentro do sistema prisional. Segundo ele, “o que torna essa série interessante é que pela primeira vez será possível observar como essas personalidades do crime, tanto femininas quanto masculinas, se relacionaram durante o tempo em que estiveram detidas na penitenciária de Tremembé.”

As filmagens da série já foram finalizadas e o projeto encontra-se atualmente na etapa de pós-produção.

No tocante à polêmica em torno da romantização de criminosos, um fenômeno crescente nas redes sociais, Campbell mencionou Suzane von Richthofen como exemplo. Ele destacou que ela conta com mais de 30 mil seguidores no Instagram, onde promove a venda de sandálias personalizadas. O jornalista expressou sua preocupação ao afirmar: “As pessoas veem isso como um escárnio”, referindo-se à reação pública às atividades dos presos nas plataformas sociais.

A proposta da série é proporcionar uma análise aprofundada do sistema carcerário brasileiro, abordando não apenas a trajetória dos prisioneiros célebres, mas também as histórias de detentos anônimos que cumprem pena em Tremembé. Campbell sublinhou que muitos desses indivíduos desconhecidos cometeram crimes ainda mais graves do que os casos notórios amplamente divulgados na mídia.

Embora ainda não haja uma data específica definida para a estreia, a expectativa é que a série chegue ao público em 2025.