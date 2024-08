Nova série mostra a preparação da Ford Raptor T1+ para o Rally Dakar 2025

O que é preciso para um veículo vencer o Rally Dakar, a competição off-road mais difícil do mundo, com duração de duas semanas e mais de 5.000 km? A Ford lançou o primeiro vídeo de uma série que mostra o desenvolvimento da picape Raptor T1+, criada especialmente para enfrentar essa aventura, de 3 a 17 de janeiro de 2025 na Arábia Saudita – veja aqui.

Para sua primeira participação no Rally Dakar, a Ford Performance, divisão de carros de alto desempenho e competição da marca, uniu forças com a preparadora M-Sport, do Reino Unido. A Raptor T1+ utiliza alguns elementos dos veículos de produção Raptor da Ford, como o Bronco Raptor, a F-150 Raptor e a Ranger Raptor.

Equipada com um motor V8 naturalmente aspirado, baseado no Ford Coyote 5.0, ela tem chassi de aço T45, carroceria de fibra de carbono, pneus de 37 polegadas e freios a disco ventilados de 355 mm com pinças monobloco de seis pistões.

O vídeo mostra desde a concepção da Ford Raptor T1+ até os primeiros testes na Floresta Greystoke. Mas para competir no Dakar é preciso também ter os melhores pilotos, mecânicos, técnicos e equipes de apoio. Nani Roma, um dos três únicos pilotos na história do Dakar a vencer em motos e carros, conta a batalha contra o câncer que o afastou das pistas e a alegria de voltar a fazer o que mais gosta.

“Pensei que a minha vida profissional tinha acabado. Mas quando a Ford me ligou e falou sobre as possibilidades, tenho certeza que ajudou muito a ter esse projeto pela frente. Quando você está competindo, você sente algo no estômago e eu gosto disso. Preparar-se para o Dakar é a mesma coisa, me faz sentir vivo. Para mim, Dakar significa liberdade. É uma corrida insana que tive a sorte de vencer com quatro fabricantes diferentes e meu plano agora é vencer com a Ford”, diz o piloto, lenda do Dakar.