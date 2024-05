Nova série de encontros literários promove autores em Diadema

Com a intenção de reunir mensalmente escritores de diferentes gêneros literários para debater sobre aspectos encontrados em seus livros e em suas carreiras literárias, a Biblioteca Olíria de Campos Barros promoverá, a partir da quarta-feira, dia 05 de junho, às 19h, o “Entre Páginas: encontro com escritor(a)”. Nessa primeira edição, a autora Stella D’Avansso convidará o público a refletir sobre o processo literário, o poder da escrita e da leitura.

O projeto, originalmente chamado de “Entre Páginas”, acontecia desde janeiro de 2023, com o mesmo propósito de divulgação de talentos locais, por meio do Instagram e do Facebook da Secretaria de Cultura.

Ruymar Marazzo, coordenadora da Rede de Bibliotecas de Diadema, conta como os leitores e escritores da cidade serão beneficiados com esse projeto. “Queremos fazer uma ponte entre o autor e o leitor, de modo que possam debater sobre o que acharam da obra, os aspectos mais importantes e incentivar a leitura”, afirma. “Também pedimos para trazer exemplares de suas obras para que sejam comercializadas e autografadas após o debate”, complementa.

Stella D’Avansso é uma escritora do município finalista do 1º Prêmio Internacional Pena de Ouro, em 2022 . Com dois livros lançados em parceria com outros autores e outro autoral, brinca com os limites linguísticos e estilísticos da ficção científica e da poesia.

Sua primeira obra autoral, uma distopia, será lançada ainda no final desse ano e terá, como inspiração, elementos do cenário da urbanização diademense. “É muito inspirador ter presenciado, pelos meus olhos ou pelas histórias que meus pais me contavam, como essa cidade foi de uma grande floresta a um grande parque industrial, que só busca crescer no atual cenário”, relata.

Stella ainda compartilha a relevância de mostrar o processo criativo de uma obra. “É importante mostrar para outros autores que não é necessário ter uma bagagem imensa para ser um escritor. São essenciais apenas dois fatores: uma boa premissa para guiar o resto do texto e ter acesso a alguma modalidade da língua portuguesa”, finaliza.

Os interessados em apresentar seus trabalhos das próximas edições podem realizar o cadastro por meio do link

Serviço

“Entre Páginas: encontro com escritor(a)”

Encontros mensais a partir do dia 05/06, às 19h

Biblioteca Olíria de Campos Barros

Rua Graciosa, 300 – Centro

Obra

SAIFERS Volume 2: História alternativa do Brasil (Antologias SAIFERS), por Maikel Rosa, Aelita Lear, Fernando Rômbol, Liliane Alves, LZX Maia, Maysa Santiago, Rogério Pietro, Stella D’Avansso e Vinícius Canabarro