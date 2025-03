Nova rota internacional da GOL liga Manaus a Bogotá com voos diretos

A GOL Linhas Aéreas iniciou na última quinta-feira, 13 de março, a venda de bilhetes para a nova rota entre Manaus (MAO) e Bogotá (BOG), uma de suas mais recentes bases internacionais, inaugurada em abril de 2024. As operações entre as duas cidades terão frequência de dois voos semanais diretos de ida e volta, às quartas e domingos, a partir de 2 de abril de 2025.

Com essa nova rota, a GOL fortalecerá a conexão do estado do Amazonas com a Colômbia como um todo, não apenas a capital Bogotá, atendendo à demanda por destinos como Cartagena das Índias, San Andrés e Medellín, em parceria com a Avianca.

Além disso, a rota permitirá conexões com as Américas do Norte e Central, incluindo destinos como San José (SJO), Cidade do México (MEX), Miami (MIA), Orlando (MCO) e Nova York via Bogotá, devido aos acordos de codeshare e interline estabelecidos entre a GOL e a Avianca.

Os Clientes também poderão acessar outros países da América do Sul, como Equador e Peru, por meio do hub de Bogotá. Junto com a rota Brasília-Bogotá da GOL, em operação desde 4 de fevereiro de 2025, a empresa atenderá à crescente demanda por transporte de Clientes, cargas e e-commerce entre Brasil e Colômbia, estimulando o comércio, o turismo e a geração de riquezas em ambas as nações.

Já os Clientes provenientes da Colômbia e das Américas rumo ao Amazonas poderão desfrutar das inúmeras belezas naturais e culturais do estado. O Amazonas é um verdadeiro tesouro de biodiversidade, com a Floresta Amazônica oferecendo paisagens exuberantes, uma diversidade impressionante de flora e fauna e a majestosa Bacia Amazônica, maior bacia hidrográfica do mundo.

Além da natureza deslumbrante, os visitantes poderão explorar a capital, Manaus, com seus marcos históricos, como o Teatro Amazonas e o Mercado Municipal Adolpho Lisboa. A região também é rica em cultura indígena, proporcionando uma experiência única de imersão nas tradições e modos de vida das comunidades locais.

Com essa nova rota, a GOL não só facilita o acesso dos colombianos a todas essas maravilhas do Amazonas, mas também promove o intercâmbio cultural e o fortalecimento do turismo entre as duas regiões.

A operação entre Manaus e Bogotá se soma a outras importantes novidades apresentadas pela GOL ao mercado em 2024. A Companhia passou a ter voos diretos para Aruba (AUA), no Caribe, e San José (SJO), na Costa Rica, dois destinos exclusivos da GOL a partir de Guarulhos (GRU). Retomou, ainda, sua rota direta Cancún (CUN), no México, a partir do Aeroporto Internacional de Brasília (BSB).

A nova rota Manaus-Bogotá faz parte do compromisso da GOL com a internacionalização, um dos pilares mais importantes da Companhia para os próximos cinco anos, proporcionando aos Clientes do Amazonas mais opções de viagens e conectividade.

Os voos entre Manaus (MAO) e Bogotá (BOG) serão operados em modelos Boeing 737 MAX 8, aeronave mais sustentável da frota da GOL, que em configuração internacional tem capacidade para 176 passageiros.

O que dizem as autoridades e os executivos:

“A aviação civil brasileira tem apresentado os melhores resultados de sua história. Prova disso é que fechamos 2024 com recorde na movimentação de turistas no mercado internacional, com crescimento de 17% em comparação com o ano anterior. O governo federal, por meio do Ministério de Portos e Aeroportos, tem trabalhado para ampliar a conectividade do Brasil com o mundo, permitindo que mais turistas descubram as belezas do nosso país e oferecendo aos brasileiros a oportunidade de conhecer outras culturas”, ressalta Silvio Costa Filho, ministro de Portos e Aeroportos.

O ministro do Turismo, Celso Sabino, enfatiza que a iniciativa da GOL corrobora esforços do governo federal para ampliar a conectividade aérea nacional. “A oferta de novos voos dialoga diretamente com o trabalho do governo brasileiro para reforçar a ligação entre destinos estrangeiros e o Brasil. Isso favorece o aumento da visibilidade da Amazônia brasileira, um dos maiores atrativos naturais de todo o mundo, e contribui para a manutenção da crescente trajetória da chegada de estrangeiros ao Brasil, com reflexos extremamente positivos na nossa economia e na geração de emprego e renda à população”, observa.

“Este voo é importante porque amplia a malha internacional com o estímulo dado pelo nosso governo, por meio do nosso programa de incentivos fiscais para companhias aéreas. É mais uma oportunidade do turista que sai do Brasil ou chega ao Amazonas poder escolher um voo para a Colômbia. Certamente é um grande avanço para o turismo”, diz Wilson Lima, governador do Amazonas.

Bruno Balan, gerente executivo de Planejamento de Malha Aérea da GOL, afirma: “Estamos entusiasmados com a nova rota Manaus-Bogotá, que não só atende à crescente demanda por viagens internacionais com origem e destino no estado do Amazonas, mas também reflete nosso compromisso em expandir nossa malha aérea e oferecer mais opções de conectividade aos nossos Clientes em todas as Américas”.

Julio Ribas, diretor-presidente da VINCI Airports no Brasil, comenta: “Manaus é estratégica para a conexão aérea do País com a América do Sul e o restante do continente. Com a modernização do aeroporto, concluída recentemente, garantimos a infraestrutura necessária para consolidar e expandir essas operações. Atualmente, contamos com voos para seis destinos internacionais, e o reforço dessa rota para Bogotá é um indicativo positivo de que nossos investimentos e articulações estão no caminho certo. Nosso propósito é conectar ainda mais a Amazônia ao mundo”.