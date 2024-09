Nova regra, desistências e convidada especial são destaques no Miss Brasil

O Miss Brasil chega à sua 70ª edição nesta quinta-feira (19) com final realizada no Teatro Gamaro, em São Paulo.

COMO É O CONCURSO

O concurso de Miss Universe Brasil 2024 é o que leva a candidata brasileira ao Miss Universo. É o concurso internacional mais conhecido no Brasil e América Latina.

A nomenclatura em inglês se deve à diferenciação dos antigos donos dos últimos anos: quando era da TV Bandeirantes (até 2014), se chamava Miss Brasil Universo, mas também era conhecido apenas como Miss Brasil; quando era da Band/Polishop (2015-2019), era Miss Brasil Be Emotion; e da pandemia até o ano passado se chamou Miss Universo Brasil.

A franquia brasileira é comandada por Gerson Antonelli. Ele foi responsável por organizar concursos de miss adolescente e foi uma surpresa quando foi anunciado franqueado nacional pelo Miss Universo.

Novas regras. Desde 2022 foram anunciadas importantes mudanças no Miss Universo, o que permitiu maior inclusão e diversidade no concurso de Miss Brasil: agora podem se inscrever mães, mulheres casadas, divorciadas, maiores de 18 anos e transgêneros.

Até hoje, ainda não foi eleita uma miss trans nesta franquia nos concursos estaduais brasileiros. Participação é permitida desde 2012, quando Donald Trump era dono do Miss Universo e seu concurso alterou regulamento.

Altura mínima. A única exigência feita no regulamento para 2024 foi a altura mínima ser de 1,60m.

Convidada especial. Pela primeira vez em 13 anos a noite da coroação terá presença da Miss Universo reinante. A nicaraguense Sheynnis Palacios, Miss Universo 2023, veio para São Paulo especialmente para a final do Miss Brasil 2024. Ela ganhou festa exclusiva realizada ontem (17) na Tetto Rooftop. Ela se encontrou com a primeira brasileira vencedora do Miss Universo, Maria Ieda Vargas, em 1963.

AS DESISTÊNCIAS

A véspera do Miss Brasil foi marcada por duas desistências de misses que representariam estados do Norte brasileiro: Rondônia e Amapá.

Splash noticiou a renúncia da agora ex-Miss Amapá 2024, Lauanda Brito, 23. A jovem desistiu de competir no Miss Brasil após ouvir comentários negativos sobre seu corpo. Ela também relatou assédio de empresários em seu estado. A coordenação do Miss Amapá afirmou que suas declarações são “completamente inverídicas” e que ia entrar na Justiça.

Em nota nas redes sociais, Lauanda afirmou que ouviu comentários negativos sobre seu corpo vindos da coordenação estadual, sem citar nomes: “A própria coordenação estadual relatou sobre o meu corpo, que minha aparência física não estava adequada para o concurso Miss Universe Brasil, e ainda afirmou que eu ‘passaria vergonha lá’, o que me deixou abalada psicologica e emocionalmente”.

A organização Miss Universe Brasil, franqueada do Miss Universo, não tem especificações sobre “peso ideal” para uma miss. Como falado na reportagem, seu regulamento apenas pede que a miss seja brasileira com idade mínima de 18 anos e com altura a partir de 1,60 metro. Podem se inscrever solteiras, divorciadas, casadas, mães e mulheres transgêneros.

Lauanda relatou que foi assediada ao procurar patrocínios: “É o primeiro concurso de beleza que eu participo e, por não ter experiência, fui e busquei outros meios, onde tive reuniões com alguns empresários e fui assediada”. Lauanda não falou se fez boletim de ocorrência na polícia nem retornou as tentativas de contato da reportagem.

A ex-coordenação de Lauanda refutou as declarações da comissária de voo e também falou sobre as acusações de assédio. De acordo com a nota publicada em seu perfil oficial, nenhum dos empresários que Lauanda teria feito contato fariam parte dos apoiadores oficiais da coordenação. O comunicado também diz que serão tomadas “medidas jurídicas cabíveis”.

Além da desistência de Lauanda, a candidata que representaria Rondônia, a estilista Angel Poncio, 29, também renunciou ao seu título estadual. Ela havia sido indicada pela coordenação rondoniense após provar vínculos familiares com o estado.

Em entrevista a Splash, Angel relatou que vinha sofrendo com ameaças: “Eu já sofri relacionamento abusivo, criei muitos problemas em cima disso. Recebi muitas ameaças sobre a minha ida ao concurso e acabei ficando com muito medo, a minha ansiedade assim lá em cima, não estava conseguindo dormir com minha saúde mental quebrada, sabe? Então, optei por não ir [ao Miss Brasil] e cuidar da minha saúde mental. Porque eu acho que é muito mais importante [do que] um concurso”.

Angel explicou que mora no exterior e voltaria para o Brasil apenas para o certame nacional: “Estou fora do Brasil há muito tempo e eu ia voltar só para o concurso. É complicado. Não sei se valeria a pena eu passar por tudo isso só para ir pro concurso. As torcidas são bem agressivas também”.

“Eles se juntam, escolhem uma pessoa que já venceu e coitada das outras candidatas. Mas, assim, fica perigoso sabe?! Não é uma condição que aconteceu só comigo. (…) Não há uma competição saudável entre as torcidas, super entendo que existe rivalidade igual times de futebol. Mas ameaçar a vida do outro, tirar foto da casa da pessoa. Esse tipo de coisa é suja. Qual a necessidade de fazer isso?”, disse Angel Poncio, ex-Miss Rondônia 2024 sobre o comportamento de algumas torcidas de outras candidatas.