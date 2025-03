Nova Prata vai sediar abertura do Gaúcho de Rally 2025

A cidade de Nova Prata, na serra gaúcha, vai receber a primeira corrida do ano do Campeonato Gaúcho de Rally de Velocidade. A prova será entre os dias 7 e 8 de março.

Alexandre Blume, do Automóvel Clube de Nova Prata (ACNP) e um dos organizadores, conta que tudo já está encaminhado para que a cidade receba um grande evento.

A programação iniciará na sexta-feira, dia 7, com a chegada das equipes, no Parque de Apoio, junto ao Parque Esportivo Veloprata.

No mesmo dia, a partir das 8h começa o reconhecimento dos trechos especiais, que serão em estradas de terra pelo interior do município. À tarde, a partir das 16h, acontece o treino final para as equipes, junto à Pista de Arrancada da cidade.

E à noite, a partir das 19h, na Praça Central, largada promocional com a apresentação dos competidores e suas máquinas.

A corrida será no sábado, dia 8, a partir das 12h. A premiação aos vencedores, novamente no centro da cidade, acontece a partir das 19h.

Expectativas

“Estamos trabalhando há semanas para que tudo fique pronto e aconteça da melhor maneira. Os competidores vão encontrar trechos muito bons para andar e o público poderá acompanhar tudo de perto e de forma gratuita”, destaca Alexandre Blume.

Todos os eventos que compõem o Rally Nova Prata não terão custo ao público. O mapa dos trechos especiais pode ser conferido pelas redes sociais da ACNP, no Facebook e Instagram.

Serviço do Rally Nova Prata