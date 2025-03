Nova Prata abre temporada do Gaúcho de Rally a partir desta sexta (7)

Começa nesta sexta-feira, dia 7, a programação do Rally Nova Prata, primeira etapa do Campeonato Gaúcho de Rally de Velocidade em 2025.

A cidade de Nova Prata, na serra gaúcha, receberá competidores de diversas regiões do Estado e até mesmo de estados vizinhos, como SC e PR.

A expectativa é de bom grid para o evento. A programação começa nesta sexta com o reconhecimento das especiais (trechos cronometrados em estradas de terra no interior do município), treino livre em pista especialmente montada para tal junto ao Veloprata a partir das 16h, além da largada promocional, que é o evento de apresentação dos competidores ao público, na Praça da Bandeira, centro da cidade, a partir das 19h30.

No sábado, dia 8, a corrida começa às 12h. O público terá acesso gratuito a toda a programação. O acesso às especiais, no entanto, deverá ser feito ao menos 1h30 antes da largada do primeiro carro de competição.

O parque de assistência, com os boxes das equipes, também ficará junto ao Veloprata. O diretor de Rally de Velocidade da Federação Gaúcha de Automobilismo (FGA), Luis Felipe Trentin, destaca expectativa positiva para este primeiro evento do ano. “Nova Prata já confirmou no ano passado ter boa organização, especiais muito boas de se andar, estamos fazendo um grande esforço para manter o Campeonato forte e competitivo e certamente quem for assistir o rally em Nova Prata, terá um final de semana de muita velocidade e adrenalina nas pistas”, enfatiza.

O secretário de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer de Nova Prata, Bruno Petrikovski, ressalta a importância do Rally como evento turístico. “Nova Prata tem um grande potencial turístico, com diversas atrações e eventos. O Rally se soma a esta lista e desde já convidamos a todos que venham conhecer o evento e nosso município”, acrescenta.

Serviço do Rally Nova Prata

O que: 1ª etapa do Campeonato Gaúcho de Rally de Velocidade

Quando: dias 7 e 8 de março de 2025

Onde: Nova Prata, RS

Parque de assistência (boxes das equipes): Parque Esportivo Veloprata

Mapa para o público: redes sociais da ACNP no Facebook e Instagram

Largada Promocional: sexta-feira, dia 7, a partir das 19h30, na Praça da Bandeira de Nova Prata

Premiação aos vencedores: sábado, dia 8, a partir das 19h, na Praça Central de Nova Prata

PROGRAMAÇÃO

Sexta-feira, dia 7

8h – Início do reconhecimento das especiais pelos competidores

16h – Treino (shakedown) – Pista Veloprata

19h30 – Largada Promocional – Praça da Bandeira – Centro de Nova Prata

Sábado, dia 8

12:05 – Largada da SS VIPAL 1

12:26 – Largada da SS SICREDI 1

14:16 – Largada da SS VIPAL 2

14:37 – Largada da SS SICREDI 2

16:27 – Largada da SS VIPAL 3

16:48 – Largada da SS SICREDI 3

18h30 – Cerimônia de Premiação – Praça da Bandeira – Centro de Nova Prata