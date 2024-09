Nova pista de atletismo da Vila Olímpica Mário Covas poderá receber competições internacionais

A capital paulista vai receber em breve um novo polo esportivo. A pista de atletismo da Vila Olímpica Mário Covas, complexo mantido pela Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo (Sesp), já está com 70% das obras concluídas.

Com investimento total de R$ 46.730.732,31, a futura pista da Vila Olímpica terá extensão de 400 metros, atendendo ao Manual de ‘Track and Field Facilities 2019’, da World Athletics, oito raias com 1,22m de largura cada uma, estrutura para provas de salto, de arremesso e lançamento, arquibancada com mil assentos e certificação Classe 1 da Federação Internacional de Atletismo (IAAF), que homologa o espaço para receber competições internacionais.

Esta será a terceira pista de atletismo construída em um equipamento esportivo da Sesp. O Estádio Ícaro de Castro Melo, que pertence ao Conjunto Desportivo Constâncio Vaz Guimarães, foi o primeiro a dispor dessa estrutura, em 1986. Já em 2014, foi a vez de o Centro de Excelência Esportiva de São Bernardo do Campo ganhar a sua pista.