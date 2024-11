Nova Parceria Bilionária: Eletromidia e Globo Transformam o Cenário da Mídia Brasileira e Prometem Inovações Inéditas

A recente aquisição da maioria das ações da Eletromidia pela Globo, anunciada na noite de segunda-feira, 5, marca um passo significativo para o conglomerado de mídia no setor de out-of-home (OOH). Ao expandir sua participação de 27,5% para 47% na Eletromidia, a Globo protagoniza uma das transações mais impactantes do mercado de mídia brasileiro.

Parceria Bilionária

Conforme comunicado ao mercado, a Globo acordou pagar R$ 27 por ação da Eletromidia, totalizando aproximadamente R$ 1,78 bilhão por 65.923.980 ações nesta fase inicial da negociação. Um pagamento adicional de R$ 131 milhões está previsto para etapas futuras.

Além disso, as ações remanescentes da Eletromidia na Bolsa serão alvo de uma nova Oferta Pública de Aquisição (OPA), após a qual a empresa deve se retirar do mercado acionário, onde ingressou em fevereiro de 2021. Com todas as etapas concluídas, estima-se que o valor de mercado da Eletromidia se aproxime dos R$ 5 bilhões.

É importante ressaltar que a concretização total do acordo ainda depende da aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

Em declaração oficial, Paulo Marinho, diretor-presidente da Globo, destacou que a aquisição permitirá à empresa diversificar seus negócios e fortalecer sua presença no trajeto diário do público. “O OOH complementa nosso ecossistema de canais e plataformas, oferecendo soluções publicitárias cada vez mais sofisticadas“, afirmou Marinho.

A operação da Eletromidia continuará independente, conforme garantiu Alexandre Guerrero, CEO da empresa OOH. Ele enfatizou a maturidade adquirida na parceria com a Globo e mencionou desafios comuns em áreas como dados e transformação digital.

No primeiro semestre deste ano, a Eletromidia reportou receita bruta de R$ 564 milhões, um aumento de 38% em relação ao mesmo período do ano anterior. Em 2023, alcançou pela primeira vez R$ 1,048 bilhão em receita anual, um incremento de 19,8% comparado a 2022. O crescimento é atribuído à expansão dos contratos publicitários em diversas verticais como ruas e transporte.

Histórico

A Globo já havia demonstrado interesse no setor ao adquirir anteriormente uma participação menor na Eletromidia e estabelecer parcerias para exibir conteúdos de seus portais nas telas da empresa. Com a nova aquisição, abrem-se oportunidades para expandir esses acordos comerciais e conteúdo.

No cenário nacional, o segmento OOH tem se destacado. Dados do Cenp-Meios indicam que no primeiro semestre deste ano o OOH representou 11,2% dos investimentos em mídia no Brasil, atrás apenas da TV Aberta e Internet. Este desempenho reflete a crescente importância do setor no planejamento publicitário.

Outras empresas também investem no OOH. Em junho, o Grupo UOL adquiriu 29% da Neooh, reforçando sua presença no segmento. A Neooh segue operando independentemente sob liderança de seu fundador Leonardo Chebly. A estratégia é acelerar o crescimento e fortalecer aquisições de novos ativos em locais como aeroportos e terminais rodoviários.

Essa movimentação intensa evidencia um reposicionamento estratégico das grandes mídias brasileiras frente às transformações digitais e à fragmentação das audiências tradicionais.