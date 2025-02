Nova operação da PM com GCM de São Bernardo marca ofensiva por mais segurança

Uma nova operação da PM (Polícia Militar), em conjunto com a GCM (Guarda Civil Municipal) de São Bernardo, marca uma ofensiva para ampliar a sensação de segurança na cidade. Com saída da região central para os bairros, a ação especial, iniciada na tarde desta quinta-feira (20/02) e denominada Hércules, tem como principal objetivo a prevenção de roubos e furtos em diferentes regiões do município, reforçando o patrulhamento ostensivo e garantindo mais segurança para a população.

Sob gestão do prefeito Marcelo Lima, São Bernardo tem concretizado uma série de ações efetivas em pontos estratégicos da cidade. Desde o início do ano, GCM e PM participam de operações compartilhadas, como o Segurança Direto ao Ponto. Na última quinta-feira (13/2), foi desencadeada a Operação Força Total, com patrulhamento por toda a cidade—a medida resultou, nos últimos dias, em uma prisão em flagrante por furto.

A próxima fase da Operação Hércules, também conjunta, será realizada na quinta-feira (27/02), com saída prevista do Rudge Ramos.

Antes de montar a ação especial, a PM realizou nesta quinta-feira um evento de aniversário de 54 anos do 6º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano – “Cel PM Estevam Nikoluk”. O prefeito Marcelo Lima e a vice-prefeita Jéssica Cormick, que é sargento da PM, foram homenageados na atividade com a outorga da Medalha Cinquentenário do Batalhão.

“Mais do que agradecer a homenagem que recebi, quero prestar homenagem a vocês, homens e mulheres que saem de suas casas para nos proteger sem saber se voltam. Vocês são os verdadeiros heróis que doam as suas vidas pelas do próximo, pelo morador de São Bernardo. Nossa gestão está à disposição para o que precisar, contem com meu irrestrito apoio porque queremos que lá na ponta o cidadão de bem sinta-se protegido”, declarou o chefe do Executivo municipal.

O evento contou com a presença de autoridades políticas e da segurança pública do Grande ABC e do Estado de São Paulo. Entre os presentes estavam vereadores, secretários de Segurança de São Bernardo e São Caetano, além da presença do prefeito Tite Campanella, de São Caetano.

Medalha Cinquentenário

A Medalha Cinquentenário do Batalhão tem o objetivo de homenagear autoridades civis, militares ou personalidades que tenham prestado relevantes missões ao 6º BPM/M ou, de alguma maneira, expressivos serviços ao Estado de São Paulo, à região do Grande ABC e à população paulista, atuando direta ou indiretamente para elevar o nome da Polícia Militar do Estado. Esta foi a segunda outorga de medalha da história da corporação.