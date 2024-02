Nova operação da GCM e PM prioriza fiscalização de motos em Diadema

Um dos pilares da política de segurança pública da Prefeitura de Diadema é a integração da Guarda Civil Municipal (GCM) com a Polícia Militar e a Polícia Civil. Esse trabalho conjunto das forças policiais tem sido bem sucedido e resultou na recém criada Operação Força Integrada Diadema. O foco da nova força tarefa é a fiscalização de motocicletas, visando combater furtos, roubos, perturbações do sossego e outras desordens. Além de motos, os bloqueios também realizam abordagem e vistoria de automóveis e pessoas.

Os pontos de fiscalização de motocicletas da Operação Força Integrada Diadema são definidos a partir do mapeamento criminal do município, denúncias de perturbação, festas irregulares e outros dados de inteligência e estatística.

Nesses locais, os bloqueios podem ser conjuntos, envolvendo equipes da GCM e PM, como ocorreu neste final de semana. Mas também serão realizados individualmente pela Guarda Civil ou pelo 24º Batalhão da Polícia Militar em pontos diferentes da cidade.

Neste domingo, 18/2, na Praça da Moça, a concentração inicial das equipes e viaturas da GCM e da PM, precedendo a diligência aos bairros, contou com a presença do novo secretário municipal de Segurança Cidadã, Deivid Couto, e do representante do comando do 24º Batalhão da PM, Major Laércio. Também estavam presentes o secretário adjunto de Segurança Cidadã, Antônio Fonseca, e a inspetora chefe operacional, GCM Ana Rosa.

“O governo do prefeito José de Filippi Júnior reconhece a importância da Polícia Militar na cidade e no Estado. Nosso desejo é que façamos cada vez mais uma força tarefa para melhoria da segurança pública da população. Queremos trabalhar com inteligência e integração no enfrentamento ao crime, na defesa da vida e do patrimônio”, ressaltou o secretário Deivid.

O representante do 24º Batalhão da Polícia Militar fez questão de relembrar que a PM e a GCM já atuam com sucesso em outras parcerias como a Operação Paz e Proteção. “Agora vamos continuar com o trabalho conjunto em mais uma nova operação, mas sempre agindo do mesmo modo, com técnica e profissionalismo que tanto têm coroado com sucesso nossa atuação”, afirmou o Major PM Laércio.

O secretário Deivid Couto anunciou também que a próxima reunião semanal de trabalho, na qual são discutidas e avaliadas as operações conjuntas, contará com a participação especial do Delegado Seccional de Diadema. “O nosso convite ao chefe da Polícia Civil é que a Prefeitura deseja somar forças em pról da segurança pública do município”, disse.

Balanço das Operações do final de semana

Entre os dias 16 e 18 (sexta a domingo), a GCM e a Polícia Militar deram continuidade à tradicional Operação Paz e Proteção e na nova Operação Força Integrada Diadema. Nesse período foram atendidos alguns pontos da cidade: rua Itália, rua Venezuela, Complexo Zé do Norte (Jardim das Nações), avenida Daniel José de Carvalho, avenida Vereador Gentil Santos de Paula, Núcleo Habitacional Morro do Samba e Núcleo Habitacional 18 de Agosto.

Já a nova operação que visa exclusivamente a fiscalização de motocicletas aconteceu ontem, 18/2, na rua Prudente de Morais, via conhecida como point de circulação de motos que causam perturbação do sossego, e resultou na apreensão de 11 motocicletas. A atividade foi acompanhada de perto pelo novo secretário de Segurança Cidadã, Deivid Couto.

Segundo o Comando da GCM, o total das operações nesses locais foi o seguinte: 66 automóveis vistoriados, um auto apreendido, 72 motocicletas vistoriadas, nove motocicletas apreendidas, 106 pessoas abordadas, 22 autos de infração de trânsito e emitidos nove Boletins de Ocorrência. Ao Distrito Policial foram conduzidos uma pessoa e uma moto.

GCM faz balanço da Operação Especial de Carnaval

Entre os dias 9 e 13 de fevereiro, durante o final de semana prolongado de Carnaval, a Operação Especial de Carnaval marcou presença nos seguintes pontos: travessa Peabiru, rua Itália, rua Santa Cruz, avenida Daniel José de Carvalho, avenida Brasília, Núcleo Habitacional 18 de Agosto, rua Álvares Cabral, Núcleo Habitacional Morro do Samba e rua Sul América.

O resultado da Operação, entre sexta e terça-feira de Carnaval, totalizou: 55 automóveis vistoriados, um automóvel apreendido, 53 motocicletas vistoriadas, uma motocicleta apreendida, 156 pessoas abordadas e 16 estabelecimentos comerciais orientados (som alto, horário etc)