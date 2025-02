Nova onda de calor promete elevar temperaturas no Centro-Sul do Brasil

Um novo fenômeno climático está prestes a impactar as temperaturas do Centro-Sul do Brasil, com previsões de calor intenso que devem se estender até o início de março. De acordo com informações da Climatempo, a expectativa é que essa onda de calor inicie entre quinta (27) e sexta-feira (28) e permaneça até pelo menos o dia 4 de março.

Fábio Luengo, meteorologista da Climatempo, ressalta que a abrangência e a duração exatas desse evento ainda estão sendo analisadas. No entanto, ele enfatiza que este não será um prolongamento das ondas anteriores que já afetaram a região Sul, mas sim uma nova onda de calor.

As áreas mais afetadas por esta quinta onda de calor incluem:

Rio Grande do Sul

Santa Catarina

Paraná

Parte de São Paulo

Minas Gerais

Goiás

Mato Grosso do Sul

A região Sul tem sido a mais afetada por temperaturas extremas desde o início deste ano, com três ondas de calor registradas em menos de dois meses:

15 a 19 de janeiro

2 a 12 de fevereiro

22 a 27 de fevereiro

Cidades como Quaraí, no Rio Grande do Sul, já relataram temperaturas recordes que chegaram perto dos 44ºC, estabelecendo novos máximos históricos desde o início das medições em 1910.

A terceira onda de calor no Rio Grande do Sul começou no último sábado (22), prevendo-se que as temperaturas superem em média 5°C os valores normais durante um período de 3 a 5 dias. Esse fenômeno também está impactando significativamente Santa Catarina.

Com relação ao mês de março, espera-se que o clima continue quente em grande parte do Brasil. A Climatempo aponta que as temperaturas na região centro-leste e na Amazônia também estarão acima da média. Além disso, meteorologistas preveem uma desconfiguração gradual do fenômeno La Niña ao longo do mês, retornando a uma fase neutra. Este fenômeno é crucial para o clima brasileiro, pois facilita a entrada de massas de ar frio e influencia o regime de chuvas.

Uma nova massa de ar quente se formando entre o norte da Argentina e o Uruguai deverá intensificar ainda mais as altas temperaturas no Centro-Sul, especialmente na primeira quinzena de março.

Previsão Climática por Região

Sul: O calor deve permanecer elevado até aproximadamente 10 de março, com destaque para o Rio Grande do Sul e partes centrais e oeste de Santa Catarina e Paraná. Este calor intenso pode resultar em pancadas localizadas de chuva e potencial para tempestades com granizo.

Sudeste: As altas temperaturas seguirão até pelo menos 8 de março, com Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro experimentando calor acentuado. As chuvas estarão desigualmente distribuídas na região; contudo, após o dia 10, espera-se um aumento significativo nos volumes pluviométricos em São Paulo e sul dos estados mencionados.

Centro-Oeste: Espera-se um mês abafado e quente em toda a região. A combinação de calor e alta umidade poderá resultar em chuvas localizadas intensas. As temperaturas estarão acima da média no centro-leste de Goiás, Distrito Federal e Mato Grosso.

Nordeste: O norte da região deve enfrentar fortes chuvas devido à Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), enquanto as áreas leste continuarão quentes e abafadas. Regiões como sul do Maranhão e interior da Bahia podem sofrer com calor extremo prolongado.

Norte: O “inverno amazônico” se aproxima com chuvas aumentando na maioria das áreas centrais-norte da região. A ZCIT ativa promete trazer chuvas frequentes na costa norte entre Amapá e Pará.