Nova Odessa retoma encenação da ‘Paixão de Cristo’ e convida figurantes

Após oito anos fora do calendário cultural anual da cidade (a última encenação em praça pública havia sido em 2015), a “Paixão de Cristo” é mais um dos eventos tradicionais de Nova Odessa que está sendo retomado agora, em 2024. Promovida pela Prefeitura, através do Departamento de Cultura e Turismo e com produção da Catavento Brasil, a encenação da peça cristã acontece no próximo dia 30 de março, um sábado, às 19h30, na Praça dos Três Poderes, na Avenida João Pessoa, em frente à Prefeitura. O evento contará com praça de alimentação.

E um nome bastante conhecido do público da cidade retorna à direção da peça: o diretor João Prata, que ensaiou diversas das edições anuais da "Paixão de Cristo" no início do século. Os ensaios com o elenco principal, composto por 30 atores, estão acontecendo há mais de um mês. Neste ano, a encenação vai ganhar novos cenários e figurinos, pois muitas das peças antigas foram perdidas.

Para completar o elenco, inclusive, o diretor está convidando cidadãos novaodessenses interessados em atuar como figurantes da encenação – um número que pode passar de 20 papeis. Para se inscrever como figurante, basta ao interessado entrar em contato pelo WhatsApp do Departamento de Cultura e Turismo, o (19) 99762-6369.

O prefeito Cláudio Schooder (o Leitinho), inclusive, aproveitou o grande público do Festival Gastronômico do último domingo, também na Praça dos Três Poderes, para adiantar o convite para o público assistir à retomada da encenação da “Paixão de Cristo” em Nova Odessa.

“A Paixão de Cristo era uma tradição em Nova Odessa, um evento ecumênico, que atraia milhares de pessoas aqui à praça. E que estamos retomando agora, mais uma tradição da nossa cidade que estamos trazendo de volta, como foi com a Festa das Nações, o Miss e Mister Melhor Idade, o Aniversário de Nova Odessa e tantos outros. É isso, nossa Cultura está voltando e ficando cada vez mais forte”, comentou Leitinho.

“Trabalhamos na retomada da Paixão de Cristo desde o ano passado, conforme determinação do prefeito Leitinho. Neste ano, a encenação ganha novos cenários e inúmeras novidades, porém mantendo a tradição do texto e o brilho da peça”, comentou o assessor de Cultura e Turismo da cidade, Lucas Camargo.