Nova Odessa confirma programação do ‘Um Natal Musical’

O prefeito Cláudio Schooder (o Leitinho) anunciou nesta semana a programação do “Um Natal Musical 2024” promovida pela Prefeitura de Nova Odessa com apoio da Re Virada Regional de Cultura. A programação começa no dia 07 de dezembro, com a chegada do Papai Noel no palco da Praça Central José Gazzetta, e prossegue até o dia 22, sempre de quinta-feira a domingo, a partir das 18h.

Na programação preparada pelo Departamento de Cultura e Turismo do Município, vai ter shows musicais, espetáculos teatrais, apresentações de escolas da cidade, uma edição especial do Projeto “Cinema no Bairro” e muito mais. No dia 16/12, o trem decorado e iluminado da concessionária Rumo promete ser uma atração à parte, passando pela Estação Ferroviária e Praça Central por volta das 19h (estimado).

Além da programação musical e artística diversificada no palco, a Praça Central vai contar novamente com o Festival de Food Trucks que tem sido sucesso nos últimos anos, além da Feira de Artesanato, brinquedos para as crianças, a já tradicional “Casa do Papai Noel” na Estação Ferroviária – tudo em apoio ao Comércio da cidade, que abre até mais tarde e aos finais de semana em dezembro.

“O apoio da população para as iniciativas culturais foi muito presente durante todo este ano, por isso preparamos uma programação especial de Natal para todos os públicos. Teremos grandes espetáculos voltados para as crianças e ótimos shows musicais, que irão agradar as famílias novaodessenses”, completou o responsável pela Cultura e Turismo da Prefeitura, Lucas Camargo.

TREM ILUMINADO

O Projeto “Rumo ao Natal” deste ano vem com a presença do Papai Noel e um projeto gráfico reformulado, passando por mais de 90 municípios paulistas entre os dias 02 e 22 de dezembro. No dia 16/12, entre as 19h e as 23h, a composição deve passar por Americana, Nova Odessa, Sumaré, Hortolândia, Campinas, Indaiatuba, Salto e Itu.

As locomotivas C30-7, General Electric Transportation, sendo uma da Rumo e outra da Associação Brasileira de Preservação Ferroviária, percorrerão mais de 1.900 quilômetros no interior, no litoral e na capital. No total, foram utilizados mais de 1.500 metros de fitas LED na decoração do trem.

PARCERIA

A Re Virada Regional de Cultura é uma realização do Conselho de Desenvolvimento da RMC (Região Metropolitana de Campinas), através da Câmara Temática de Cultura, em parceria com a Secretaria de Estado da Cultura de São Paulo. A Câmara Temática de Cultura é formada por secretários e diretores de Cultura dos 19 municípios da RMC.

Ela tem como principais objetivos a elaboração e discussão de políticas públicas voltadas para a cultura e o fortalecimento de ações que gerem oportunidades de crescimento da região, visando a integração e circulação da produção cultural de todos os municípios. As reuniões são realizadas uma vez por mês. Além dos encontros, a Câmara organiza Fóruns de Cultura com apresentações de dança, música, teatro, entre outras manifestações culturais.

Já a Re Virada Regional de Cultura da RMC tem como objetivo apoiar a diversidade existente na produção cultural dos 20 municípios da região, incentivando a circulação do público e artistas pelas cidades da metrópole e oferecendo uma mostra de diferentes expressões culturais apresentadas por artistas locais.