Nova Odessa anuncia novo Centro de Distribuição do Grupo DPSP

Com um investimento aproximado de R$ 40 milhões, Nova Odessa ganha no início de 2025 um novo Centro de Distribuição do Grupo DPSP, proprietário das marcas Drogarias Pacheco e São Paulo, em um galpão de 21 mil metros no Parque Industrial Recanto. O anúncio foi feito nesta terça-feira (29/20) pelo prefeito Cláudio Schooder (o Leitinho) e pelo vice-prefeito Alessandro Miranda (o Mineirinho), em reunião com o gerente executivo de Logística do Grupo, Alexander Torres, no Paço Municipal.

A nova empresa deve gerar 500 empregos na cidade ao longo do próximo ano. A inauguração está prevista para o primeiro semestre de 2025, com o início das contratações de mão de obra, prioritariamente local, programado para fevereiro. A capacidade é para atender até 400 lojas.

Segundo Torres, Nova Odessa foi escolhida como cidade-sede do empreendimento devido à sua excelente localização, facilidade de acesso, malha viária e disponibilidade de mão de obra. O Grupo mantém proximidade 300 lojas apenas no interior no Estado.

O prefeito externou sua satisfação em anunciar mais um empreendimento empresarial de grande porte na cidade. “É mais uma empresa do ramo farmacêutico que está chegando a Nova Odessa, gerando 200 empregos imediatos e mais de 300 posteriormente, trazendo mais renda para nossa gente e receitas para o Município. Estou muito feliz por terem escolhido Nova Odessa para ser a sede do Centro de Distribuição”, afirmou Leitinho.

Este é o segundo CD do Grupo DPSP no Estado e o terceiro maior do grupo, que detém 1.550 lojas em todo o Brasil, sete Centros de Distribuição e tem previsão da abertura de mais 130 no próximo ano.

“É um momento de muita felicidade. Nova Odessa não tem nenhuma farmácia aberta em tempo integral. Esta é uma excelente conquista para Nova Odessa, que vai gerar emprego, renda e aumentar a nossa arrecadação”, declarou o secretário de Desenvolvimento Econômico, Rafael Brocchi. “Também estamos conversando para que a loja da Drogaria São Paulo da Avenida Ampelio Gazzetta comece a funcionar 24h. Eles já estão fazendo um estudo de viabilidade neste sentido”, garantiu.

“Estamos aqui em parceria com o prefeito Leitinho e o vice-prefeito Mineirinho para trazer e instalar o nosso novo Centro de Distribuição em Nova Odessa, que vai atender a toda a nossa região e aumentar a geração de receitas da cidade, fornecendo novas oportunidades de emprego para a população e fortalecer cada vez mais as parcerias do grupo com as prefeituras”, acrescentou Alexander Torres, executivo do Grupo DPSP.

“Nova Odessa foi escolhida por ser um centro estratégico, pois a cidade está na região mais dinâmica do interior do Estado de São Paulo. Nosso Centro de Distribuição vai atender inicialmente a 218 lojas distribuídas no interior, e a escolha daqui é justamente através de um projeto de malhas que foi desenvolvido há um ano, onde procuramos a melhor localização para nossos planos”, finalizou o representante do Grupo DPSP.

OUTRAS

Já são ao menos 25 grandes empresas “conquistadas” pela atual gestão municipal para a cidade desde 2021, incluindo nomes de peso como o Centro de Distribuição do Grupo SC (Santa Cruz)/PanPharma, a Transportadora RodoBox Logística, a unidade da Localiza Veículos, a Bekaert Deslee, o Shopping ZED Boulevard e o Centro de Operação DeskTop, entre outras.

Tanto que a Economia de Nova Odessa criou, desde janeiro de 2021, nada menos que 3.745 vagas de emprego, resultado do total de admissões menos o total de demissões neste período de 44 meses, conforme números oficiais do Caged do Ministério do Trabalho e Emprego.