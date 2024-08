Nova música de trabalho de Mumuzinho viraliza nas redes e se aproxima dos 2 milhões de views

Sucesso instantâneo! O clipe de “À Três”, nova música de Mumuzinho, ultrapassou a marca de 1,5 milhão de visualizações apenas três dias após seu lançamento, e se encontra entre os vídeos em alta do país no YouTube. A faixa integra o novo projeto do cantor, “Conectado”, cujo volume 1 chegou às plataformas na última quinta-feira (22).

“Conectado” promove uma mistura vibrante de novos sons e clássicos do samba e do pagode, além de reedições de sucessos aclamados pelo público. O DVD foi gravado em São Paulo em julho, em um show com ingressos esgotados. A primeira parte conta com 7 músicas e traz participações especiais de Péricles, Milthinho e Rodriguinho.

Mumuzinho é um dos nomes mais respeitados e amados do samba e pagode no Brasil, com uma carreira que abrange mais de 15 anos e carisma e talento incomparáveis. “Conectado” é mais uma prova de sua habilidade em se reinventar e se conectar com seus fãs de maneira profunda e emocionante.