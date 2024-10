Nova minissérie da Netflix explora romance arriscado entre gerações

A nova minissérie de suspense da Netflix se chama “Amor Traiçoeiro” e chega à plataforma de streaming no dia 9 de outubro. A produção é um original italiano da plataforma e se passa na Costa Amalfitana, lugar no sul da Itália que é formado por pequenas cidades à margem do Mar Tirreno e possui uma beleza natural única, tendo sido considerado patrimônio mundial da Unesco. O original tem como protagonistas a atriz italiana Monica Guerritore e o ítalo-canadense Giacomo Gianniotti, que ficou muito conhecido nos últimos anos por ter interpretado o Dr. DeLuca no seriado “Grey’s Anatomy”, de 2015 a 2021.

Em “Amor Traiçoeiro”, a protagonista Gabriella (Guerritore) é dona de um hotel muito conhecido e prestigiado da Costa Amalfitana. Com seus 60 anos de idade, a personagem conseguiu construir um vasto patrimônio para ela e para seus três filhos, que já estão crescidos, mas sempre desfrutaram do bom e do melhor. Bastante consciente do seu papel de mãe e de dona de um negócio, Gabriella acredita já ter vivido tudo o que poderia ao longo da vida. Porém, a chegada de um jovem de 25 anos, o personagem Elia (Gianniotti), irá mudar completamente a sua visão sobre o presente.

Apesar dele ter a mesma idade do seu filho mais velho, Gabriella irá desenvolver um forte interesse por Elia que, além de ser muito atraente, é um jovem cheio de energia, vida e espírito livre. Em um tempo relativamente rápido, os dois personagens vão começar a se envolver romanticamente, o que vai reacender muitas facetas da personalidade de Gabriella. Porém, os filhos da protagonista irão ser radicalmente contra o relacionamento, uma vez que acreditam que o interesse de Elia na sua mãe é apenas por conta de seu dinheiro e temem que ele queira aplicar um golpe nela. Mesmo assim, Gabriella está disposta a arriscar tudo para ficar com Elia.

Assista ao trailer de “Amor Traiçoeiro”: