Nova linha da EMTU amplia atendimento entre Santana de Parnaíba e Jandira

A partir de segunda-feira (9/12), a EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo) ampliará o atendimento aos passageiros que fazem o deslocamento entre Santana de Parnaíba e Jandira, com a criação da linha 247EX2, possibilitando uma nova alternativa de trajeto com mais fluidez, conforto e regularidade aos usuários da região.

O novo serviço metropolitano beneficia moradores do bairro Cururuquara, com itinerário de Santana de Parnaíba (Cururuquara) a Jandira (Centro), via Rodovia Presidente Castello Branco, passando pelo Distrito Industrial Cururuquara, Cacau Show (fábrica), Laboratório Eurofarma, Polo Industrial de Jandira e Estação Jandira da ViaMobilidade.

A reprogramação foi realizada visando melhorar o atendimento aos usuários, com base nos monitoramentos diários de demanda feitos pelos setores de planejamento e fiscalização da EMTU, e nas informações obtidas pelo Centro de Gestão e Supervisão da empresa, que acompanha a operação dos ônibus intermunicipais.

Os passageiros da linha 247EX2, operada pela Viação Osasco (Consórcio Anhanguera) poderão contar, ainda, com a tarifa de integração de até R$ 9 das seguintes linhas abaixo, utilizando o cartão TOP.

313 – Itapevi (Divisa São Roque) – Santana de Parnaíba (Residencial Burle Marx) via Itapevi (Centro) e Jandira (Centro);

860 – Itapevi (COHAB/Jardim Paulista) – Osasco (Vila Yara) via Jandira (Centro);

870 – Osasco (Vila Yara) – Cotia (Terminal Metropolitano de Cotia).

Os passageiros podem consultar informações e horários das linhas a partir de segunda-feira (9) pelo site www.emtu.sp.gov.br ou aplicativo EMTU Oficial, disponível para iOS e Android, onde também é possível acompanhar os ônibus em tempo real.