Nova Interdição na Estação Santo Amaro irá aumentar a segurança durante obras de ampliação

Com o objetivo de preservar a segurança dos pedestres, ciclistas e motoristas durante os avanços das obras de expansão e requalificação da Estação Santo Amaro, da Linha 5-Lilás do metrô, serão realizadas interdições no acesso ao Terminal Guido Caloi no dia 23 de junho, a partir da 1h30, com previsão de término no dia 24 de junho, às 4h.

Perspectiva Interdição Terminal Guido Caloi/Divulgação

Durante esse período, os pedestres terão acesso à estação de metrô por rotas alternativas. Essas rotas serão planejadas para desviar das áreas de obras, alternando entre os lados norte e sul da estação, conforme necessário para garantir a segurança.

As obras de expansão e requalificação da estação exigirão o fechamento temporário de acessos e vias nas proximidades. A interdição foi acordada entre a ViaMobilidade e a SPTrans. Confira as linhas de ônibus que terão alteração de itinerário:

6008-10 (Jd. Planalto – Est. Sto. Amaro/Guido Caloi)

6028-10 (Riviera – Est. Sto. Amaro/Guido Caloi)

7004-10 (Term. Jd. Jacira – Est. Sto. Amaro/Guido Caloi)

709P-10 (Est. Sto. Amaro/Guido Caloi – Term. Pinheiros)

As linhas 6008-10, 6028-10 e 7004-10 deverão operar em sistema circular, com os seguintes pontos de parada:

Desembarque: Av. Guido Caloi, nº 1.401 (lateral à Subestação Xavante)

Embarque: Av. Guido Caloi, nº 1.164 (lateral ao posto de combustível)

A linha 709P-10 operará em sistema circular, com os seguintes pontos de parada:

Desembarque: Av. Guido Caloi, nº 1.164 (lateral ao posto de combustível)

Embarque: Av. Guido Caloi, nº 1.401 (lateral à Subestação Xavante)

As intervenções na Estação Santo Amaro fazem parte de um amplo projeto de requalificação que contempla a expansão das plataformas em sete metros, permitindo o aumento do fluxo de passageiros. Haverá ainda a instalação de dois novos elevadores para melhorar a acessibilidade. Essas melhorias incluirão novas escadas rolantes e a ampliação da área de transferência para a Linha 9-Esmeralda.

Nova Estação Santo Amaro

As obras de ampliação da Estação Santo Amaro começaram em julho de 2023 e têm previsão de conclusão no segundo semestre de 2024. A ViaMobilidade contratou a EGTC Infra, após um rigoroso processo de avaliação de propostas técnicas, para executar o projeto, que impactará o espaço frequentado diariamente por cerca de 80 mil pessoas.