Nova Iguaçu goleia Barcelona-RO fora de casa e se classifica na Copa do Brasil

O Nova Iguaçu, representante da Baixada Fluminense, assegurou sua classificação para a segunda fase da Copa do Brasil ao vencer o Barcelona de Porto Velho por 4 a 1 na noite desta quarta-feira (26), em um jogo disputado no Estádio Aluízio Ferreira, em Rondônia.

A equipe carioca se juntou a outros clubes do estado, como Vasco, Fluminense e Olaria, que também garantiram suas vagas na próxima etapa do torneio nacional. Por outro lado, Botafogo e Flamengo, campeões da Libertadores e da Copa do Brasil no ano anterior, iniciarão sua trajetória apenas na terceira fase.

O jogo começou de maneira surpreendente para o time rondoniense, que abriu o placar logo aos dois minutos com um gol do atacante João Paulo. No entanto, a resposta rápida do Nova Iguaçu foi imediata: após a reposição de bola, Jorge Pedra igualou o marcador. A partir desse momento, a equipe sob o comando de Carlos Vitor dominou as ações da partida, mesmo enfrentando um gramado em condições adversas.

A virada aconteceu aos 23 minutos, quando o zagueiro Gabriel Pinheiro marcou um dos gols que lhe garantiu destaque nesta temporada. Após esse momento decisivo, o Barcelona-RO se desestabilizou em campo e permitiu que os cariocas ampliassem a vantagem. Na etapa final, Victor Rangel anotou o terceiro gol aos seis minutos. Para completar a goleada, Xandinho marcou aos 34 minutos, consolidando assim a classificação da Laranja da Baixada para a próxima fase.