Nova geração do skate brasileiro chega forte ao BB LAB

Em sua estreia neste fim de semana, 12 e 13, em Nova Lima (MG), o BB LAB – Laboratório do Skate Brasileiro mostrou porque o país é um grande celeiro de talentos do skate mundial. Dedicado exclusivamente ao skate amador, o circuito reuniu 88 skatistas de todo o Brasil em disputas de altíssimo nível, com manobras normalmente vistas apenas nas principais competições profissionais do esporte.

“Começamos com o pé direito o Circuito BB LAB. Nesta primeira etapa, aqui no nosso Park de BH, o nível foi muito alto e não vemos a hora de chegarmos em Floripa”, celebrou Bill Tassinari, Diretor de Branding da LayBack.

No sábado, a competição da modalidade Street reuniu skatistas em busca de uma vaga no SLS Select Series 2025, evento de acesso da principal liga de skate street do mundo, onde os brasileiros Rayssa Leal e Giovanni Vianna são os atuais campeões. Entre os homens, o paranaense Murilo Marques conquistou a vitória com uma exibição impecável, abrindo vantagem no ranking do BB LAB com 79.76 pontos. O catarinense Vicente Oliveira foi o segundo, com 77.30, seguido pelo mineiro Lucas Aquino, com 75.33 pontos.

“É a primeira vez que venho a BH e a recepção foi muito calorosa, o pessoal é muito receptivo. Estava meio difícil me achar na pista, mas a vibe ajuda muito e ter sido acolhido pela cidade foi muito importante”, afirmou Murilo.

Entre as mulheres, a carioca Duda Ribeiro, de apenas 14 anos, mostrou a força da nova geração e conquistou o título da etapa com uma exibição sólida, que lhe rendeu 71 pontos. A paulista Manuh Moretti brigou até o final e ficou na segunda colocação, com 70 pontos, seguida pela Duda Oliveira, com 60.

“No começo eu estava um pouquinho nervosa, pois nunca tinha andado nesta pista, mas fui me acostumando, consegui andar e acertar minhas manobras”, explicou Duda Ribeiro.





Campeões da modalidade street, Duda Ribeiro e Murilo Marques

Crédito: Matheus Macedo (oohmatheux_)

Já neste domingo (13), os atletas da modalidade Park iniciaram a jornada por uma vaga na imersão exclusiva oferecida pelo medalhista olímpico Pedro Barros em sua pista particular, em Florianópolis.

Entre os homens, o paulista Eric Costa, de 14 anos, dominou a disputa e conquistou a vitória com 90.29 pontos, seguido pelo paranaense Stevann Felipe (Farfa), com 87.81 e o catarinense Pedro Lago (Palomba), com 83.21. “O Farfa acertava, eu comemorava com ele. Quando eu acertava, ele comemorava comigo. A gente trocava zueira, foi muito engraçado”, disse Eric.

Na disputa feminina, as skatistas de São Paulo dominaram o pódio. Alice Lisboa, de 16 anos, foi a primeira, com 62.35, seguida por Alice Casaña com 58.63 e Maria Valentina, com 56.00. “Essa é a minha terceira final no LAB, estava buscando esse primeiro lugar há bastante tempo e estou muito feliz de ter ganhado hoje. Essa era a meta, vamos para a próxima”, comemorou Alice.





Os campeões do Park, Eric Costa e Alice Lisboa

Crédito: Matheus Macedo (oohmatheux_)

“Foi muito emocionante ver a garra e a dedicação dos novos talentos do skate brasileiro neste novo formato do BB LAB! Movimentamos o skate local e unificamos marcas que querem, junto conosco, fomentar o cenário nacional, trabalhando também a inclusão. Temos certeza de que esse foi o pontapé inicial de um projeto que seguirá crescendo”, comemorou Nathalia Harry, Head de Marca do BB LAB.

A próxima etapa do BB LAB 2024 acontece nos dias 9 e 10 de novembro, em Florianópolis. As disputas da modalidade Park serão realizadas na icônica pista da pousada Hi Adventure, a primeira da cidade onde grandes nomes do skate brasileiro foram revelados, como Pedro Barros e Yndiara Asp. Já as disputas da modalidade Street serão sediadas na Casa di Praia.

O circuito encerra a temporada em São Paulo, nos dias 12 e 13 de dezembro, durante a Semana do Skate, um dos principais eventos da economia do skate no mundo. Com peso dois no ranking do Circuito BB LAB, as provas de Street serão disputadas no Largo da Batata, ponto icônico da cena paulistana e totalmente aberta ao público. Na modalidade Park, os atletas vão disputar na Casa LayBack SP, que possui a melhor pista de Bowl da cidade.

Plataforma completa para o ecossistema do skate





Nilo Peçanha, Francielle Assis e Pepe Laporte durante o LAB Talks

Crédito: Matheus Macedo (oohmatheux_)

Além de revelar grandes talentos da nova geração do skate brasileiro em seu circuito, o BB LAB possui uma plataforma de iniciativas para fomentar toda a cadeia de profissionais da economia do skate, como fotógrafos, creators, comentaristas e locutores.

No espaço Banco do Brasil, profissionais de diversas disciplinas da economia do skate tiveram acesso a uma incubadora de novas talentos, criada para fomentar oportunidades de trabalho. Ali, eles contaram com infraestrutura para desenvolver seus trabalhos, como tomadas e computadores, fazer networking e criar parcerias com outros profissionais.

“O BB Lab é a materialização da estratégia do Banco do Brasil no marketing esportivo: fomento ao esporte nacional, propiciar o surgimento de novos ídolos, eventos inclusivos que nos aproximam dos fãs e valorização de todo ecossistema da modalidade. Em Belo Horizonte, tivemos apenas o primeiro passo do circuito que se fortalecerá ainda mais nos próximos anos”, explica Mauricio Toledo, executivo de promoção e patrocínio do BB.

O evento ofereceu uma série de debates com atletas, instituições e profissionais de referência na comunidade do skate através do LAB Talks, como Nilo Peçanha, Pepe Laporte, Francielle Assis, Lucas Calais, Paulo Bill, Coletivo Skate do Bem, Matheus Vieira (Gelatto) e Larissa Rocha. Ali foram discutidos temas fundamentais para a comunidade e os profissionais da economia do skate, como a importância das marcas endêmicas e dos coletivos, por exemplo.

Com muitas atividades culturais e oficinas, o BB LAB abriu ainda as portas para que projetos sociais conheçam o potencial do skate como ferramenta de transformação social. Foi o caso do Instituto O Grito, que busca oferecer uma nova perspectiva de vida para pessoas que enfrentam a desigualdade social, que levou as crianças do projeto para conhecer a pista e andar de skate. Além disso, em parceria com a DropDead, o evento distribuiu shapes para escolas de skate locais que atendem crianças socialmente vulneráveis.

O BB LAB é uma realização da 213 Sports, vertical de esportes da V3A, e da LayBack. O projeto tem patrocínio do Banco do Brasil e apoios de Rumo Logística, Royal Enfield, Lupo, Dropdead e Fórmica.

Para mais informações, acesse a página oficial do BB LAB. Siga o BB LAB no Instagram, TikTok e YouTube.

Resultados BB LAB Nova Lima (MG

Street (12/10)

Masculino

Murilo Marques – 79.76 Vicente Oliveira – 77.30 Lucas Aquino – 75.33

Feminino

Duda Ribeiro – 71.00 Manuh Moretti – 70.00 Duda Oliveira – 60.00

Park (13/10)

Masculino

Eric Costa – 90.29 Stevann Felipe – 87.81 Pedro Lago – 83.21

Feminino