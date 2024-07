Nova frota de ambulâncias da Ecovias reforça socorro médico no Sistema-Anchieta Imigrantes

Com investimento de R$ 1,5 milhão, a Ecovias, concessionária responsável pelo Sistema-Anchieta Imigrantes (SAI), renovou sua frota de ambulâncias. Composta por cinco veículos, a frota está equipada com recursos avançados para atendimentos emergenciais, incluindo desencarceradores, ferramentas utilizadas para retirar vítimas presas nas ferragens, e desfibriladores – instrumentos utilizados para restaurar o ritmo normal do coração em caso de parada cardíaca.

A nova frota vem para substituir a usada anteriormente e continua composta por quatro veículos de resgate e uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) móvel, pronta para atender emergências ao longo das rodovias do SAI. A equipe envolvida no socorro médico é composta por 52 profissionais altamente capacitados, entre socorristas, resgatistas, técnicos de enfermagem, enfermeiros, médicos e auxiliares de operação, que se revezam, em turnos, para atender as ocorrências 24 horas por dia. Cada veículo de resgate opera com dois socorristas, enquanto a UTI móvel conta com um médico, um enfermeiro e um socorrista.

Para otimizar o atendimento, as ambulâncias estão estrategicamente posicionadas ao longo do SAI. A UTI móvel está localizada na Base Operacional do km 40 da Anchieta, sentido litoral. Os demais veículos de resgate estão distribuídos nas bases do km 19 da Anchieta, sentido capital, km 28 da Imigrantes, sentido litoral, do km 56 da mesma rodovia, sentido capital, e no km 250 da rodovia Cônego Domênico Rangoni. Essa distribuição permite um acesso rápido a todos os trechos do SAI.

A equipe de resgate oferece assistência médica emergencial pré-hospitalar, resgate e transporte de vítimas para os hospitais mais próximos. Os serviços podem ser acionados gratuitamente através do número 0800 019 7878, disponível também via WhatsApp, garantindo um atendimento ágil e eficaz. Rotas de inspeção de tráfego e o monitoramento por câmeras também permitem que a concessionária se antecipe e acione os recursos necessários em algumas situações.

“Com essa iniciativa, reforçamos o compromisso da Ecovias em proporcionar um serviço de alta qualidade e segurança aos usuários das rodovias, garantindo suporte emergencial 24 horas por dia”, afirma o supervisor do Centro de Controle Operacional (CCO) da Ecovias, Josimar Macedo.