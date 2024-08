Nova frente fria em Diadema deixa Operação Inverno de prontidão

Nos próximos dois dias, um choque térmico poderá fazer a temperatura despencar até 22°C na Grande São Paulo, conforme previsão do tempo divulgada pelo instituto de meteorologia Climatempo. Com isso, a Secretaria de Assistência Social e Cidadania de Diadema (SASC) reforça sua Operação Inverno, ação conjunta da SASC com a Secretaria de Saúde, Guarda Civil Municipal, Defesa Civil e organizações sociais de acolhimento noturno à população em situação de rua que faz abordagens noturnas para ajudar no enfrentamento às ondas de frio.

As ações são diárias e intensificadas sempre que a previsão do tempo aponta temperaturas abaixo de 13ºC, por colocar em risco a vida desta população. Na madrugada de domingo, a previsão é de mínima de 10°. Caso a população se depare com alguma pessoa em situação de rua passando muito frio, desacordada ou ferida, a recomendação é ligar para o telefone 0800 770 5559, da GCM, e o 192 ou 4053 9300, do SAMU. As pessoas serão levadas para o pronto socorro, para avaliação e depois, se estiverem saudáveis, enviadas a um abrigo.

Nos abrigos, as vagas foram ampliadas de 60 para 75, nas duas casas de acolhimento da cidade. O acesso aos albergues é feito das 18h às 19h e contam com banho quente e alimentação para todos aqueles que aceitarem acolhida. Com a instalação da Operação Inverno, os albergues estendem seus horários de fechamento de 19h para as 23h e as vagas são ampliadas em ambos os abrigos.

Neste ano, como no ano passado, as duas organizações responsáveis pelo acolhimento noturno farão abordagens todas as noites, independentemente da temperatura, mas de forma intensificada em noites mais frias. E se alguém em situação de rua recusar o acolhimento, poderá receber cobertores oferecidos pela SASC e pela Defesa Civil.

Durante o dia, a população em situação de rua tem à disposição o Centro POP – Centro de Referência à População em Situação de Rua (acolhimento diurno de segunda a sexta, das 8h às 17h), que oferece café da manhã, almoço, banheiros com chuveiro, armários, lavanderia e doação de roupas, além de atendimento social, psicológico e até jurídico, se necessário. É o Centro POP que faz o encaminhamento aos abrigos conveniados e costuma atender até 100 pessoas por dia.

Endereços:

Centro POP – Centro de Referência à População em Situação de Rua (acolhimento diurno de segunda a sexta, das 8h às 17h): Av. Antônio Piranga, 1.088 – Centro

ONG MAI (acolhimento noturno, até 19h): Rua 9 de Julho, 50 – Canhema

Transitória Casa do Caminho (acolhimento noturno, até 19h): Rua Vicente Adamo Zara, 230 – Centro