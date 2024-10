Nova formação do STJD do voleibol toma posse para o mandato 2024-2028

A nova formação do Supremo Tribunal de Justiça Desportiva do voleibol, para o mandato 2024-2028, tomou posse na tarde desta segunda-feira (28). A cerimônia, realizada de forma on-line, contou coma participação do presidente da Confederação Brasileira de Voleibol, Radamés Lattari.

“Agradeço todo o trabalho realizado pelos integrantes do ciclo entre 2020 e 2024. É uma honra participar desta cerimônia e dar as boas-vindas aos novos nomes que hoje iniciam sua trajetória à frente do STJD do voleibol. Tenho certeza de que manterão a excelência deste Tribunal, que é referência na Justiça Desportiva”, disse Radamés.

COMPOSIÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIVA DESPORTIVA DO VOLEIBOL MANDATO 2024 A 2028

MEMBROS DO TRIBUNAL PLENO

Dr. Gustavo Alves Pinto Teixeira – Presidente

Dr. Níkolas Salvador Bottós – Vice-Presidente

Dr. Célio Salim Thomaz Junior

Dr. Gustavo Henrique Teodoro dos Santos

Dra. Liliane de Carvalho Gabriel

Dr. Marcelo Vieira

Dr. Marcio Fernando Andraus Nogueira

Dr. Maurício de Figueiredo Corrêa da Veiga

Dra. Tâmara Dantas

PROCURADORIA

Procurador Geral – Dr. Alexandre Beck Monguilhott

