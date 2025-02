Nova equipe no grid: MForce estreia na Stock Light em 2025

A mais nova equipe do automobilismo brasileiro nasce oficialmente em fevereiro de 2025. A MForce fará sua estreia nas pistas nesta temporada, a partir do fim de semana de 23 de março, com atuação direta na Stock Light e operação na Turismo Nacional, categorias promovidas pela Vicar. Liderada pelo empresário Ricardo Fávaro, a escuderia tem sua sede baseada em Barueri, na Grande São Paulo, e traz como principal pilar o desenvolvimento de jovens pilotos em uma plataforma iniciada no kartismo.

Fávaro tem um histórico de 20 anos de atuação no automobilismo como gestor de carreiras de jovens talentos por meio da sua empresa, a MotorBiz Marketing Esportivo. Ao longo desta jornada, o empresário desenvolveu os conceitos que visa aplicar na mais nova equipe destinada a forjar pilotos que visam trilhar uma trajetória profissional e alcançar o grid da Stock Car Pro Series.

Desde 2023, a Vicar proporciona aos pilotos uma escala evolutiva que pode levá-los à principal categoria do automobilismo brasileiro. Por meio de uma premiação recorde, o equivalente a R$ 2,5 milhões, o campeão da Stock Light pode ascender à Stock Car e garantir uma cobiçada vaga no grid. Recentemente, Turismo Nacional passou a fazer parte desta ‘escadinha’ e agora representa o primeiro degrau, no qual o campeão Overall A garante incentivos para seguir rumo à Stock Light ou TCR South America Banco BRB no ano seguinte.

“Acreditamos nas competências e expertise individuais para compor um time forte. Então, ao invés de montarmos estruturas próprias, fomos buscar no mercado os players que têm grande força em cada área de atuação e, juntando essas forças, criamos um time que certamente será vencedor”, destacou o idealizador do projeto da MForce.

Chefiada pelo ‘Team Principal’ Ricardo Fávaro, a operação da nova equipe na Stock Light contará com mão de obra técnica da Vcen, que já atua em categorias como o Endurance Brasil e a AMG Cup, e é capitaneada pelo renomado engenheiro Guilherme Ferro.

“Nosso objetivo é, através dessa união de força e talentos, oferecer aos pilotos um trabalho mais completo e de alta qualidade, já que temos especialistas em várias áreas unidos em um único propósito. Também traremos toda a expertise da MotorBiz no desenvolvimento de pilotos, auxiliando os novos competidores a alcançarem um nível técnico alto em menos tempo”, disse o chefe da equipe.

Além da MForce, a Stock Light tem garantida mais uma nova equipe para 2025: a Infinity Competições, baseada na cidade de Centralina, no Triângulo Mineiro, e comandada por Rodrigo Gomes e Roberto ‘Betinho’ Ramos.

Trabalho na base

A MForce também estará em ação na Turismo Nacional com o programa batizado como MForce Driver Development, focado no desenvolvimento de jovens pilotos. O projeto atuará na categoria dos carros mais vendidos do Brasil com dois modelos preparados pela equipe Manzini — chefiada por Roberto Manzini — e também vai operar no kartismo, base dos pilotos para o automobilismo, por meio da equipe ZacSpeed.

Oferecer aos jovens a possibilidade de desenvolver suas carreiras diante de um prisma diferenciado representa um grande diferencial em uma fase tão crucial da jornada de um piloto, apontou Ricardo Fávaro.

“O que buscamos é formar pilotos, com uma metodologia de trabalho diferenciada. Ao mesmo tempo em que trabalhamos intensamente o desenvolvimento técnico deles, oferecemos um trabalho de comunicação para dar visibilidade maior e buscarmos o apoio financeiro que eles precisam para seguir com os planos de carreira”, finalizou o chefe da MForce, que terá seus pilotos anunciados nos próximos dias.

As temporadas 2025 da Stock Light e da Turismo Nacional terão início no fim de semana de 23 de março, no Autódromo Internacional Zilmar Beux, em Cascavel.