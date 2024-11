Nova edição do Sábado com Dança de Ribeirão Pires celebra Hip Hop

O tradicional Sábado com Dança, projeto da Prefeitura de Ribeirão Pires que valoriza os trabalhos dos artistas, companhias, escolas e oficinas da região, está com as inscrições abertas até esta terça-feira (19) para edição especial dedicada ao Hip Hop. A ação já tem MCs confirmados como Instituto de Rua, Preto W. O, DJ Jairo PH, Menor da CK e Mano Gal e ainda a presença do grupo de alunos de Danças Urbanas da EMARP e do Grupo de Dança João Roncon.

As inscrições podem ser feitas por meio de formulário online. O evento acontecerá neste sábado, dia 23 de novembro, a partir das 15h, no palco da Vila do Doce (Rua Boa Vista s/n – Centro).

Serviço – Sábado com Dança – Edição Especial Hip Hop:

Inscrições online até terça-feira (19), por meio do formulário

Data do evento: 23 de novembro, a partir das 15h

Local: Vila do Doce (Rua Boa Vista s/n – Centro