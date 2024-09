Nova edição do Mercado Místico traz palestras, vivências e workshops gratuitos

Em Setembro acontece uma nova experiência aos amantes do autoconhecimento, misticismo e bem-estar. Nos dias 07 e 08 de setembro acontecerá a nova edição do Mercado Místico, no Club Homs, na Paulista.

Com entrada gratuita, a programação inclui palestras, vivências, workshops e outras atividades para quem busca autoconhecimento, além de mais de 130 expositores que apresentam seus produtos para decoração, acessórios, bem-estar e autocuidado, moda, de serviços, como limpeza xamanica, flash tattoo, massagem, entre outras opções.

“A missão do Mercado Místico é demonstrar um local de pertencimento aos visitantes, onde recebemos todos de coração aberto, sem preconceitos, onde as pessoas podem se conectar, trocar experiências e criar laços fortes inclusive entre pessoas de religiões diferentes”, aponta Márcio Alvarez, CEO da Art Shine Eventos.

PRINCIPAIS ATIVIDADES GRATUITAS

Além do workshop de bastão de ervas, outras atividades sem custo são a limpeza xamânica, que tem o objetivo de retirar as energias ruins, utilizando os 4 elementos da natureza, a cerimônia do cacau, um ritual onde os participantes promovem uma conexão interior, promovendo uma imersão do autoconhecimento.

Outro destaque são mais de 12 palestras gratuitas com capacidade média de 150 pessoas, mais de 12 vivências, Oficina de dança cigana e mais de 38 oraculistas atendendo com valores promocionais.

CONFIRA TODA A PROGRAMAÇÃO

PALESTRAS SÁBADO (DIA 07) – AUDITÓRIO

12h00 – Astro Elias – EVOLUÇÃO. PARA ONDE VAMOS?

13h30 – Gleyce Saboia – VIVER DE ESPIRITUALIDADE

14h45 – Cris Meinberg – OLHO GORDO, QUEBRANTO OU MAU OLHADO

16h15- Amanda Belém – COMO ACEITAR O SEU PROPÓSITO ESPIRITUAL COM AS CARTAS DE TAROT

17h30 – Morgante – DESVENDANDO O EU: ORÁCULOS E A JORNADA DO AUTOCONHECIMENTO

18h45 – Pai Kleber de Ogum – ESPIRITUALIDADE, MAGIA E AUTOAJUDA

PALESTRAS DOMINGO (DIA 08) – AUDITÓRIO

12h30 – Cigano Renan – FEITIÇOS DE PRIMAVERA PARA TRANSFORMAR SUA VIDA

13h30 – Mirra Máttos – TAROT LIVRE

14h45 – Juliana Martinez – ESPIRITUALIDADE LIVRE COM CRISTAIS

16h15 – Luiz Netto – DESPERTANDO A SABEDORIA E A PROSPERIDADE COM GANESHA: CELEBRAÇÃO DO CHATURTHI

17h30 – Babá Duh – ENTENDA A ENERGIA DOS MARINHEIROS NA UMBANDA

17h30 – Gabi Sampaio – Incensaria Natural — A MAGIA DOS INCENSOS

VIVÊNCIAS SÁBADO (DIA 07) – PALCO NOBRE

12h45 – Tati Sebenello – RITUAL PARA ABERTURA DOS CAMINHOS AMOROSOS

14h00 – Beatrix Cacau – RITUAL – CACAU – ANCESTRALIDADE E SABEDORIA – A CONEXÃO COM A ESSÊNCIA INTERIOR

15h20 – Espaço Cyda Godoy – O PODER DOS 4 ELEMENTOS DA SUA VIDA

16h30 – Yamara – Lavanderia Herbal – WORKSHOP COMO FAZER E ATIVAR SEU BASTÃO DE ERVAS

18h00 – Jessyca Nattan – ABRINDO OS CAMINHOS DO AMOR COM AS DEUSAS

19h00 – Lu Zanetta – RITUAL DE EXU MIRIM PARA DESCOMPLICAR CAMINHOS

VIVÊNCIAS DOMINGO (DIA 08) – PALCO NOBRE

12h45 – Mahara Tantra – O CAMINHO DO DESPERTAR ORGÁSTICO

14h00 – Chris Guimma – MAGNETISMO – MÉTODO PHENOMENON

15h30 – Tania Gori – VIVENCIANDO O ORÁCULO DA BRUXA

16h30 – Cyda Godoy – RITUAL ABRE CAMINHOS COM O PODER DAS ERVAS

18h00 – Elaine Lima – CERIMÔNIA DO CACAU

19h00 – Cigana Kalila – RITUAL CIGANO PARA ATIVAR O AMOR EM SUA VIDA

DANÇAS

SÁBADO 07/09

12H – Cigana Natasha – DANÇA DO VENTRE

12H18 – Rainbow Tribe – ATS

12H29 – Camilinha Ignacio – DANÇA DO VENTRE DOS 7 VÉUS

12h40 – Studio Valéria Forenza – DANÇA DO VENTRE, FLAMENCO

12H55 – Nicoly Oliver – DANÇA DO VENTRE

13H05 – Espaço Energia Cigana de Michele Rodrigues – DANÇA CIGANA ARTÍSTICA

13H35 – Grupo Viva La Vida – DANÇA CIGANA ARTÍSTICA

13H50 – Juliana Hari Om – ESTILO TRIBAL DE DANÇA DO VENTRE

14H – Unitah Danças – DANÇA DO VENTRE CLÁSSICA

14H10 – Grupo Viva La Vida – CARIMBO

14H25 -Belly Star Dance by Janaina Bettega – DANÇA DO VENTRE MODERNA

14H30 – Cia Cigana Natasha – DANÇA CIGANA

14H50 – Sol Fardi e Caravana Luz das Estrelas – DANÇA CIGANA

15H – Grupo Sylmara Matos – ATS ®️ BELLY DANCE

15H18 – Luna Rubi – DANÇA DO VENTRE

15H30 – Grupo Nijme – DANÇA DO VENTRE

15H50 – Milenah Pantrigo – DANÇA DO VENTRE E CIGANA

16H05 – Sahara – DANÇA DO VENTRE

16H25 – Cia Symbios Tribal – TRIBAL FUSION E ATS

16H40 – Shambalah Dance Company – DANÇA CIGANA ARTÍSTICA

Sol Gitano – DANÇA CIGANA 17H

17H10 – Jade Troesch – DANÇA CIGANA FLAMENCA

17H18 – Ciganas de Andaluzia – DANÇA CIGANA

17H25 – Cia Bellys Gitanas – DANÇAS CIGANAS

17H50 – Grupo Deusas Aicha – DANÇA DO VENTE

18H – Gabriela Romaroliv – DANÇA TRIBAL

18h10 – Grupo Sol BellyDance – DANÇA DO VENTRE

18H20 – Espaço de dança Débora Ungaro – DANÇA CIGANA HISPÂNICA

18H35 – Família Herrera – DANÇA CIGANA ARTÍSTICA

19H10 – Ana Claudia Borges Estúdio de Danças – DANÇA DO VENTRE

19H35 – Cia Nih Sereya/ Cia Nayla Maat – DANÇA DO VENTRE

DOMINGO 08/09

12H – Lilih Felipe – DANÇA DO VENTRE

12H10 – Prof. Natty Amirah e Grupo Soul Dance – DANÇA DO VENTRE

12H20 – Lucianah Nunes – Programa GypsyPower – DANÇA CIGANA ARTÍSTICA

12h35 – Grupo Patrícia Saldanha – DANÇA DO VENTRE

12H55 – Cia Malaika Bianco – Espaço da Consciência – DANÇA DO VENTRE, FUSION, CIGANAS ARTÍSTICAS E CIRCULARES

13H05 – Instituto Samia El Kaderi – DANÇA DO VENTRE

13h15 – Energic Dance – DANÇA CIGANA, VENTRE, AFRO

13H45 – Projeto Mey Umaya – DANÇA DO VENTRE

13H55 – Keila Coelho – Grupo Ahava – DANÇA CIGANA

14H05 – Grupo Ventre CT – DANÇA DO VENTRE

14H15 – Eduardo Romania – DANÇA DO VENTRE

14h30 – Instituto Samia El Kaderi – DANÇA DO VENTRE COM VÉU LEQUE

14H40 – Eli Silvestre – DANÇA ORIENTAL

14H50 – Caminhos do Sol – DANÇA CIGANA

15H05 – Ju Nawalli – FOLCLORE

15H15 – Shambalah Dance Company – ESTILO TRIBAL AMERICANO – FatChanceBellyDance®️Style

15H35 Studio Luy Romero Danças – ATS

15H50 – Grupo Rosas e Punhais – DANÇA CIGANA

16H12 – Sisi Belle – DANÇA DO VENTRE

16H25 – Instituto de Dança Prof. Jé Gottsfritz – DANÇA DO VENTRE

16H40 – Shambalah Tribal – ESTILO TRIBAL AMERICANO – FatChanceBellyDance®️Style

17H – Eduardo Romania – DANÇA CIGANA

17H15 – Lady Agatha – OFICINA DE DANÇA CIGANA E DANÇA CIGANA

18H45 – Grupo Salamandras – ATS

19H – Estrela Andrade e Gyslaine Ferrigno – TCHFITETELI GREGO

OFICINA DE DANÇA

17H15 – Lady Agatha – OFICINA DE DANÇA CIGANA E DANÇA CIGANA

SERVIÇO

MERCADO MÍSTICO

Local: Club Homs – Av. Paulista, 735 – Bela Vista – A 200 metros do Metrô Brigadeiro

Data: 07 e 08 de Setembro

Horário: 10h às 20h

Entrada Gratuita