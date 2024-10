Nova edição da São Paulo Restaurant Week vem aí

Após uma edição de sucesso no primeiro semestre, com a venda de mais de 250 mil menus, a São Paulo Restaurant Week volta à capital paulista – em sua 33ª edição – para aquecer o mercado gastronômico no período pré festas de fim de ano.

De 17 de outubro a 24 de novembro, os amantes da boa gastronomia podem desfrutar de menus completos (entrada, prato principal e sobremesa) a preços fixos de R$54,90 a R$149,00, em mais de 180 restaurantes da cidade e grande SP. E a novidade é que quem possui o cartão Pluxee (antigo Sodexo Benefícios e Incentivos), terá uma semana exclusiva – de 17 a 23 de outubro – para aproveitar a experiência nas casas participantes.

A 33ª São Paulo Restaurant Week, que apresentará um tema especial, terá quatro categorias de menus:

Tradicional: R$54,90 almoço | R$69,90 jantar.

Plus: R$68,80 almoço | R$89,90 jantar.

Premium: R$89,00 almoço | R$109,00 jantar.

Diamond: R$109,00 almoço | R$149,00 jantar.

Como spoiler, estes são alguns restaurantes participantes desta edição: Aguzzo Cucina Italiana, Amazônia Casa Brasileira, Axado Mediterrâneo, Bawarchi Indiano, Brass Brew Cervejaria, Buenas Carnes e Pasta, Coco Bambu, De La Paix, Empório São João, Eataly, Foglia, Guinza Sushi, Handz, Jacarandá, La Paella, Macondo Raízes Colombianas, Marialva Cozinha Portuguesa, Merlino, Rendez-Vous, Tato Mar e Grelha, Varanda e Zain Cozinha Árabe.

A lista completa dos restaurantes participantes com os menus e horários de funcionamento estarão em breve no site www.restaurantweek.com.br e acompanhe todas as novidades em @restaurantweekbrasil